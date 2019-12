Budget 2020 à Lévis: une hausse moyenne des taxes de 2,1%

La Ville de Lévis a choisi de se coller à l’inflation projetée en annonçant une hausse moyenne de taxes de 2,1%, en 2020, dans les secteurs résidentiel et commercial.

C’est ce qu’on peut lire dans le budget 2020 de la municipalité, rendu public lundi en début de soirée. Cette hausse contraste avec les augmentations moyennes record de 3,5% enregistrées en 2019.

«Nous commençons progressivement à récolter le fruit de la croissance, s’est félicité le maire Gilles Lehouillier. Le budget présenté aujourd’hui est responsable. Il est axé sur l’amélioration des services à la population et sur nos défis de croissance.»

Le budget 2020 devrait être entériné, probablement à l’unanimité, lors d’un conseil municipal extraordinaire, plus tard ce lundi soir.

Clément Genest, conseiller municipal et président du comité des finances, a ajouté que «ce budget démontre que Lévis est l’une des villes les plus efficientes au Québec. En comparaison avec les autres grandes villes, nos dépenses sur la richesse foncière uniformisée ainsi que par unité d’évaluation sont les plus basses».

Le hausse moyenne des taxes inclut l’ensemble des taux fonciers: taxe foncière générale, dettes des anciennes villes ainsi que tarifs liés à l’eau, à la gestion des déchets et à l’assainissement.

Dette à la hausse

Même si Lévis assure qu’elle fait «des efforts significatifs en paiement comptant» grâce surtout au pacte fiscal signé entre le gouvernement du Québec et les municipalités, le service de la dette s’élèvera à 60,9 M$, en 2020, soit une hausse de 4,8 M$.

«Cette variation est composée de l’augmentation de 3,4 M$ en remboursement de capital et de 1,4 M$ en intérêt», explique-t-on.

Au 31 décembre 2018, la dette totale consolidée de la Ville se chiffrait à 459 M$ sur un actif de 1,1 G$. «L’endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée (RFU) demeure le plus faible parmi les cinq villes comparables du Québec», relativise-t-on. Lévis prévoit que sa dette commencera à baisser à partir de 2027.

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 de la municipalité a été déposé le mois dernier.

Qualité de service améliorée

À partir du 6 janvier 2020, les heures d’ouverture du Centre de service à la clientèle de la Ville et des services reliés à la taxation, à l’évaluation, aux permis et à l’utilisation de l’écocentre seront étendues. «Pour nous, c’est un élément très important», s’est réjoui le maire Lehouillier en insistant sur l’accessibilité des services municipaux.

Par ailleurs, et comme c’est le cas depuis longtemps, les Lévisiens pourront continuer à payer leurs taxes en 12 versements sans frais ni intérêt. Il s’agit là d’une «mesure unique au Québec», a réitéré M. Lehouillier.

TAXES RÉSIDENTIELLES 2020*

Hausse moyenne à la Ville de Lévis : 2,1% (+60$)

Hausse par secteur:

Charny: 1,8%

Ex-Lévis: 2,3%

Pintendre: 2,3%

Saint-Étienne-de-Lauzon: 2,1%

Saint-Jean-Chrysostome: 1,9%

Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy: 2,5%

Saint-Nicolas: 2,1%

Saint-Rédempteur: 2,2%

Saint-Romuald: 2%

Sainte-Hélène-de-Breakeyville: 2,2%

*Pour une résidence unifamiliale évaluée à 290 000 $

Source : Ville de Lévis