Des élèves du secondaire sauvent leur professeure

Trois élèves d’une école secondaire de Montréal ont contribué à sauver la vie de leur enseignante qui faisait un arrêt cardiaque.

L’incident est survenu le 4 décembre dernier à l’école Georges-Vanier située dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Alors que les jeunes étaient en train d’écouter un film, leur professeur de français, une femme de 65 ans, a éprouvé un malaise.

Rapidement trois jeunes de secondaire 4 et secondaire 5 lui sont venus en aide en commençant des manœuvres de réanimation.

«J’ai entendu qu’elle s’était surement étouffée et avait fait un arrêt cardiaque. On s’est dit qu’il ne fallait pas faire d’insufflation. On a commencé directement à faire des compressions», a expliqué un des jeunes.

«C’était la première fois que je faisais ça. Ce qui m’a aidé, c’est que j’étais déjà prêt mentalement à faire quelque chose comme ça. On l’avait beaucoup pratiqué et je m’étais dit que j’allais peut être le faire un jour», a ajouté son frère.

«Je pensais que ce n’était pas le temps de paniquer parce que c’était un cas sérieux. On devait tout mettre de côté et travailler pour aider (à sauver la victime, NDLR)», a raconté leur camarade.

Ils se sont entraidés jusqu’à l’arrivée de l’infirmière de l’école avec le défibrillateur.

Leur professeure va mieux. Elle est sortie des soins intensifs mais est toujours à l’hôpital.

La Commission scolaire de Montréal et l’école cherchent de leur côté une façon de rendre hommage aux trois élèves.