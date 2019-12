Ilya Kovalchuk: l'heure des décisions importantes est arrivée

L’attaquant Ilya Kovalchuk a décidé de quitter les Kings de Los Angeles, qui ont d'ailleurs soumis son nom au ballottage dans le but de résilier son contrat, lundi.

Le Russe de 36 ans renoncera ainsi au salaire devant lui être payé d’ici la fin de son pacte en 2020-2021. Le divorce entre les parties concernées pourrait donc être officialisé mardi et le vétéran deviendrait joueur autonome sans compensation.

Par ailleurs, le principal intéressé a reçu son boni de 2,65 millions $ prévu à son entente lors du dernier week-end. Il devait normalement obtenir 4,25 millions $ pendant la prochaine campagne.

Kovalchuk n’a pas joué depuis le 9 novembre face au Canadien de Montréal et a récolté neuf points en 17 matchs cette année, en plus de conserver un différentiel de -10. L’entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan, avait d’ailleurs exprimé son insatisfaction quant à ses performances.

Le média Sport-Express avait rapporté il y a quelques jours que l’organisation californienne envisageait de racheter le contrat du joueur d’avant. Dans la Ligue continentale, l’Avangard d’Omsk aurait soumis une offre au hockeyeur, selon la même source. Celui-ci a évolué avec le SKA de Saint-Pétersbourg entre 2012-2013 et 2017-2018.