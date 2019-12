India Desjardins critique Walt Disney

Autoproclamé «l'endroit le plus joyeux sur Terre», Walt Disney World compte de nombreux fans, dont India Desjardins. Or, cette dernière, fraîchement revenue d'un voyage au parc d'attractions avec son amoureux Olivier Bernard, a ressenti un malaise sur place. Elle a donc profité de sa tribune pour lancer un cri du coeur à l'endroit de l'entreprise.

L'autrice québécoise a publié, sur sa page Facebook vendredi dernier, l'intégral d'une lettre qu'elle avait fait parvenir à l'équipe de Walt Disney World concernant l’utilisation d’animaux lors du défilé de Noël.

D'emblée, India Desjardins mentionne qu'elle est une grande admiratrice des parcs de la compagnie, qu'elle a visités à de maintes reprises. Elle souligne également qu'elle n'est pas fan des «menaces de boycott», et qu'elle continuera de visiter les parcs. C'est pourquoi elle préconise «le commentaire constructif».

«Il est absolument non nécessaire d’utiliser de réels animaux, de les aveugler et de leur imposer le stress de cette foule. Vous pourriez utiliser des ¨animatronics¨ ou d’autres mascottes ou même des chevaux de bois et tout le monde n’y verrait que du feu, car quand nous sommes dans vos parcs, nous embarquons dans la magie, dans le contrat que les personnages prennent vie devant nos yeux», a-t-elle déploré.

Elle a également utilisé sa lettre pour sonner l'alarme en ce qui concerne l'environnement, se disant «surprise» de voir à quel point l'entreprise est «loin derrière» alors que les ustensiles, les gobelets et les pailles en plastique sont toujours utilisés au parc.

Malgré tout, elle a réitéré sa confiance en Disney, et espère sincèrement que l'entreprise se servira de sa position d'influence pour inspirer ses visiteurs et faire une véritable différence.