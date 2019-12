Le butin d’un voleur remis à des enfants

C’est la chaîne Toys R Us, chez qui on avait volé pour près de 3000 $ de jouets ce printemps, qui a permis que la cour remette les fruits du larcin à des jeunes de la DPJ, le tout avec l’aide de la police et d’avocats.

Au début du mois, Éric Cyr a plaidé coupable et reconnu avoir fait une virée de quelques centaines de kilomètres pour faire des vols dans une série de magasins Toys R Us et Walmart situés entre Québec, où il réside, et la grande région de Montréal.