Le jeune attaquant des Sabres Casey Mittelstadt cédé dans les mineures

Les Sabres de Buffalo ont décidé de céder le jeune Casey Mittelstadt dans la Ligue américaine de hockey (LAH), dimanche soir.

Le huitième choix au total du repêchage de 2017 rejoint donc les Americans de Rochester, et ce, pour la première fois de sa carrière.

En effet, Mittelstadt avait directement fait le saut dans la Ligue nationale après son passage à l’Université du Minnesota en 2017-2018. Il a ensuite passé l’entièreté de la campagne suivante avec les Sabres.

Cette année, l’athlète de 21 ans a cependant beaucoup de difficulté à être productif offensivement. En 31 matchs, il a récolté quatre buts et cinq mentions d’aide pour neuf points. Il a toutefois amassé un but et une aide à ses 21 dernières sorties, lui qui a notamment été laissé de côté lors des deux dernières parties des siens.