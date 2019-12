Le procès de trois hommes accusés de fraude, de fabrication et d’utilisation de faux documents débute

À une époque où les vols d’identité sont de plus en plus fréquents, le procès de trois hommes accusés de fraude, de fabrication et d’utilisation de faux documents a débuté, lundi, au palais de justice de Québec.

C’est la présence d’esprit et la vigilance d’une employée de la Banque TD de Charlesbourg qui a permis aux policiers du Service de police de la Ville de Québec de procéder à l’arrestation de Patrick Contreras Sepulveda, Jean-Pierre Ondo Mendame et Wilfred Romaric Kouakou Kpli en août 2018.

Ce jour-là, Contreras Sepulveda s’est présenté avec, en main, de fausses pièces d’identité. «Je lui ai dit que j’allais faire une photocopie des documents et je suis allée appeler les policiers», a fait savoir avec aplomb Andréa Walsh Gagnon.

Lorsqu’elle est revenue à son bureau, le client avait pris la fuite, prétextant un appel de son employeur. À la suite de leur arrestation, les trois accusés ont été retrouvés avec, en leur possession, l’identité volée de onze personnes résidant dans l’Ouest canadien.

Le procès se poursuit mardi.