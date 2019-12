L'enquête privée sur les meurtres des Sherman est terminée

TORONTO – L'enquête menée par des enquêteurs privés sur les meurtres des milliardaires Barry et Honey Sherman est maintenant terminée, a annoncé la police de Toronto lundi à l'occasion du deuxième anniversaire de ce mystérieux crime.

Le 15 décembre 2017, les corps des Sherman avaient été découverts près de la piscine intérieure de leur luxueuse résidence de Toronto, vraisemblablement deux jours après leur décès. Les autopsies avaient permis de déterminer que les deux victimes avaient péri après avoir été étranglées. Les deux corps auraient été retrouvés pendus à l'aide de ceintures.

• À lire aussi: Le meurtre du milliardaire Barry Sherman et de sa femme: un an déjà et le ou les auteurs courent toujours

Lundi, l'inspecteur Hank Idsinga a fait le point sur les avancées de la police dans ce dossier, en assurant que les enquêteurs tentent toujours d'élucider cette affaire.

«Deux cent quarante-trois témoins ont été rencontrés, quatre téraoctets de vidéo de surveillance ont été obtenus, 205 indices ont été fournis par le public à la police, 343 indices ont été fournis par l'équipe d'enquête privée à la police», a énuméré M. Idsinga, en soulignant que de nombreuses perquisitions visant des bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que des appareils électroniques, ont aussi été menées.

Malgré tout, la police continue de s'interroger sur ce double meurtre. «Nous demandons toujours de l'aide. La famille et la police demandent à quiconque qui aurait des informations concernant ces meurtres, aussi petites et inintéressantes puissent-elles sembler être, de contacter la police», a affirmé Hank Idsinga, qui invite aussi les gens que se sont confiées aux enquêteurs privés à répéter leurs informations à la police de Toronto.

Une adresse courriel dédiée spécifiquement à ce dossier (shermantips@torontopolice.on.ca) a même été lancée, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations.

Par ailleurs, la famille offre toujours une récompense de 10 millions $ à quiconque pourrait fournir des indices qui permettent de découvrir le ou les meurtriers.