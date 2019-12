Les Golden Knights sont les deuxièmes meilleurs de l’histoire

Le match de dimanche des Golden Knights de Vegas était le 200e en saison régulière de leur courte existence et ils peuvent se targuer de connaître le deuxième meilleur départ de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En l’emportant 6 à 3 contre les Canucks de Vancouver, la formation du Nevada a porté son dossier à vie à 112-69-19, ce qui lui vaut une moyenne de ,608 quant aux points de classement obtenus. Seule la première mouture des Sénateurs d’Ottawa, qui ont évolué dans la LNH entre 1917-18 et 1934-1935, a fait mieux en raison d’une moyenne de ,630.

Ainsi, la version originale des «Sens» avait totalisé 252 points après un nombre identique de rencontres, comparativement à 241 pour les Knights. Le top 5 est complété par les Rangers de New York (225 points), le Canadien de Montréal (221) et les Blues de St. Louis (213). Les places 6 à 10 sont détenues dans l’ordre par les Panthers de la Floride (208), les Arenas/St. Patrick’s de Toronto (207), les Bruins de Boston (207), les défunts Maroons de Montréal (204) et les Oilers d’Edmonton (199).

Depuis leurs débuts à l’automne 2017, les Knights ont conservé une fiche reluisante de 62-28-10 à son domicile, le T-Mobile Arena.