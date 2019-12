Les jeux d'Olympiques spéciaux Québec auront lieu sur la Rive-Sud

Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert accueilleront les jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec en 2021.

Rassemblant un millier d’athlètes aux prises avec une déficience intellectuelle, cet événement comporte dix disciplines sportives.

«Notre milieu s'est mobilisé afin de déposer cette candidature et il redoublera d'efforts pour se surpasser et permettre aux athlètes de se dépasser à leur tour. Nous comptons leur offrir une expérience à la hauteur de leur détermination», a mentionné Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et présidente du comité de candidature, par communiqué, lundi.

Ces trois municipalités s’appuient sur d’autres partenaires locaux pour tenir ces jeux, dont le cégep Édouard-Montpetit et la Commission scolaire Marie-Victorin.

«L’équipe mise sur pied par les villes de Longueuil, de Boucherville et de Saint-Lambert a fait un remarquable travail pour préparer un dossier de candidature solide, complet et articulé, animé par une vision d'ouverture face au sport et à l'importance de l'inclusion sociale des athlètes et de toutes les personnes qu'ils représentent», a noté le président d'Olympiques spéciaux Québec, Daniel Granger.

Le comité organisateur entamera les préparatifs dès janvier.