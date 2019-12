Lourde perte pour Hexo

L’exercice 2020 a commencé dans le rouge pour le producteur de cannabis Hexo.

L’entreprise de Gatineau a enregistré une perte de 62,4 millions $ au premier trimestre même si elle a réduit ses frais d’exploitation de 25 % par rapport au dernier trimestre de l’exercice 2019.

«Nous avons réalisé de grands changements dans nos opérations dans une optique de rentabilité en 2020, a affirmé Sebastien St-Louis, PDG et cofondateur d’Hexo, par communiqué. En plus du contrôle des dépenses, nous avons instauré une approche multimarque, un nouveau portefeuille de souches et l’introduction de nouveaux produits. Tout cela nous aidera à élargir notre part de marché et à augmenter notre revenu total et nous oriente vers l’atteinte d’excellents résultats en 2020.»

La perte s’explique notamment par la dépréciation de stocks pour un montant de 25,5 millions $, par des charges d’exploitation de 22 millions $ qui ont augmenté et des coûts de restructuration de 3,7 millions, liées en grande partie à des indemnités de départ et d’autres coûts liés à des licenciements.

Au premier trimestre de 2019, Hexo avait perdu 12,8 millions $, mais ses revenus étaient beaucoup moins élevés (6,6 millions $), tandis qu’ils ont atteint 19,3 millions $ pour la dernière période de trois mois qui s’est conclue le 31 octobre dernier.

Le producteur de cannabis est dans la tourmente depuis l’année dernière lorsqu’il a revu à la baisse ses revenus pour son dernier trimestre de 2019.

Ce trou de 40 % s’expliquait notamment par les volumes moins élevés que prévu vendus à la Société québécoise du cannabis.

De plus, les profits de 400 millions $ n’étaient plus sur l’écran radar et l’acquisition de Newstrike en 2019 n’avait pas engendré les synergies annoncées et s’était soldée par une perte nette de 13,7 millions $ pour 2019.

Ces mauvaises nouvelles avaient fait plonger le titre de Hexo, dont la descente s’est poursuivie jusqu’au milieu de novembre.

Une demande d’action collective a même été déposée en Cour supérieure en novembre contre Hexo et son président fondateur Sebastien St-Louis parce qu’on leur reproche d’avoir fourni des informations trompeuses d’avril 2018 à octobre 2019 aux investisseurs.

Cette poursuite doit être d’abord approuvée par un juge avant d’être entendue.