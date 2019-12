Marc Crawford restera avec les Blackhawks

Visé par des allégations d’abus physique et psychologique à l’endroit de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entraîneur assistant des Blackhawks de Chicago Marc Crawford retrouvera son poste après avoir purgé sa suspension jusqu’au 2 janvier.

Suite à une enquête interne, les Blackhawks ont choisi de poursuivre leur association avec Crawford.

«Nous n’excusons pas ses comportements antérieurs. Marc a demandé l’aide de professionnels pour l’aider à s’améliorer et à devenir un meilleur communicateur, autant en tant que personne qu’entraîneur», a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

«Nous avons appris que Marc consulte depuis 2010 et a poursuivi sa thérapie sur une base régulière. Nous croyons que Marc a appris de ses actions passées, qu’il s’est efforcé de changer et d’évoluer personnellement et professionnellement au cours de la dernière décennie. Nous n’avons eu aucun incident depuis qu’il est en poste avec les Blackhawks.»

Crawford s’excuse

Crawford a, quant à lui, réagi face aux allégations de violence physique et psychologique portées contre lui par d’anciens joueurs de la LNH alors qu’il était à l’emploi d’une autre équipe.

«Des joueurs comme Sean Avery, Harold Druken, Patrick O'Sullivan et Brent Sopel ont eu le courage de parler publiquement et je suis profondément désolé de les avoir blessés. Je m’excuse sincèrement pour mes comportements passés, a dit l'entraîneur assistant par voie de communiqué.

«Je suis venu dans le coaching pour aider les gens et de penser que mes actions ont causé du tort à un seul joueur me remplit de regrets et de déception envers moi-même. J’ai utilisé un langage et des actions inappropriés envers les joueurs dans l’espoir de les motiver, et parfois je suis allé trop loin. Je le regrette vraiment. J’ai travaillé très fort au cours de la dernière décennie pour m’améliorer et améliorer mon style en tant qu’entraîneur.»

«J’assume la totale responsabilité de mes actions. Je vais continuer de m’améliorer, d’écouter ceux que j’ai pu blesser et apprendre de mes expériences», a précisé Crawford.