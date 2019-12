Mariés 70 ans, ils meurent presque en même temps

Un homme et une femme de Jackson au Michigan, mariés pendant 70 ans, ont rendu l’âme côte à côte, à une vingtaine de minutes d’intervalle, rapporte le quotidien local mlive.com.

Les et Freda Austin, tous les deux âgés de 90 ans, ont été admis dans un hospice le 6 décembre. Ils ont été placés dans la même chambre et leurs lits ont été placés l'un à côté de l’autre. Ils sont décédés le lendemain.

Les et Freda se sont mariés en 1949 et ils ont passé la plus grande partie de leur vie l’un avec l’autre. «Ils faisaient tout ensemble. Je pense que chacun d’eux savait que l’autre mourait et ils passeront l’éternité ensemble. Je trouve ça très beau», a affirmé leur fille Sandy Maes.

Les est parti le premier et quelques minutes plus tard, Freda l’a rejoint. «S’ils devaient partir, c’était la façon la plus romantique de le faire», a ajouté leur fils Michael Austin.

Le couple s’était rencontré au secondaire et était allé au bal ensemble. Il venait de célébrer son 70e anniversaire de mariage en novembre.

La famille célèbrera leurs funérailles cette semaine. Leur famille dit qu’il s’agit d’un moment difficile, mais que c’était malgré tout la meilleure chose qui pouvait arriver.

«Je crois que ça aurait été une torture pour l’un ou l’autre de devoir rester seul», conclut leur petite-fille, Leah Smith.