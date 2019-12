Match des meilleurs espoirs : les invités sont connus

Une quarantaine de joueurs, dont 10 de la LHJMQ, ont reçu une invitation au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui se déroulera le 16 janvier à Hamilton.

Sans grande surprise, l’attaquant de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière est au nombre des patineurs sélectionnés pour cette partie réunissant les meilleurs joueurs admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale. Le Québécois est pressenti pour être choisi le premier lors de l’encan amateur du circuit Bettman prévu à Montréal à la fin juin.

Outre Lafrenière, les défenseurs Jeremie Poirier (Sea Dogs de Saint John), Thimo Nickl (Voltigeurs de Drummondville), Justin Barron (Mooseheads de Halifax) et Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown), le gardien Samuel Hlavaj (Phoenix de Sherbrooke) ainsi que les joueurs d’avant Mavrik Bourque et Vasily Ponomarev (Cataractes de Shawinigan), Dawson Mercer (Voltigeurs) et Hendrix Lapierre (Saguenéens de Chicoutimi) sont les autres athlètes du circuit Courteau parmi les 40.

Cependant, la présence de Lapierre paraît plutôt incertaine, car il se remet d’une commotion cérébrale subie en novembre.

Les participants formeront deux équipes de 20 joueurs chacune dont la composition sera déterminée ultérieurement.

La chaîne TVA Sports diffusera l’affrontement.