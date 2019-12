Pas de pression pour Laurie Blouin

La planchiste québécoise Laurie Blouin connaît un bon début de saison, comme en fait foi sa médaille de bronze obtenue à l’épreuve de Big Air de la Coupe du monde de Pékin, en Chine, le week-end dernier.

D’ailleurs, l’athlète de Stoneham a été particulièrement impressionnée par les installations pékinoises, d’autant plus que la ville accueillera les Jeux olympiques de 2022.

«Ça a pris trois mois à construire, c'est vraiment fou la structure, il y a des ascenseurs comme dans des édifices. C'est vraiment "de luxe"», a observé la jeune femme, lundi, en entrevue avec TVA Sports.

La planchiste de 23 ans sera également au plus fort de la compétition lors des X Games hivernaux, qui auront lieu à Aspen au Colorado, à la fin janvier. L’an dernier, Blouin avait remporté la médaille d’or au Big Air lors de cet événement.

«J'ai vraiment hâte. Je vais là et je ne me fais pas d'attentes, je ne me mets pas plus de pression», a-t-elle indiqué, ajoutant au passage que si sa présence est assurée au Big Air, elle attend des nouvelles concernant le slopestyle, qui est pourtant sa spécialité.

C’est d’ailleurs dans cette discipline qu’elle avait remporté l’argent aux Olympiques de Pyeongchang en 2018.

«Le Big Air c'est un peu de l'extra, le slopestyle c'est vraiment une discipline que j'aime et ça montre comment un planchiste peut être constant dans ses manœuvres», a-t-elle expliqué.

Malheureusement, elle ne pourra pas étaler toute son expertise devant son public, cette année, puisque Québec s’est retirée du circuit.

«C'est malheureux un peu, mais c'est la vie, a-t-elle relativisé. On n'a pas le pouvoir là-dessus. C'est juste dommage, parce que c'était le fun de compétitionner devant mes amis et de revenir à la maison après une journée de pratique.»

«J'espère vraiment que e Big Air ou le slopestyle va revenir», a-t-elle admis.