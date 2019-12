Pool de la NFL: déjà la fin

Dans une grande majorité des pools de football, il s’agit de la dernière semaine de la saison. S’il reste deux joueurs qui peuvent remporter les grands honneurs, beaucoup de matchs de consolation se joueront et les résultats de ceux-ci auront probablement un impact sur le repêchage de l’année suivante.

En attendant la saison morte, voici six joueurs qui pourraient compléter votre formation pour ce dernier tour de piste :

Dwayne Haskins fils – Quart-arrière (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Le quart-arrière de première année des Redskins de Washington s’améliore de match en match depuis qu’il a pris le contrôle de l’attaque. La semaine dernière, il a complété 68% de ses passes tentées pour 261 verges de gains et deux touchés. Le fait qu’il affrontera les Giants de New York, lors de la 15e semaine d’activités, représente un avantage, puisque la formation de la Grosse Pomme permet aux pivots adverses d'inscrire énormément de points depuis le début de la présente campagne.

Mike Boone – Porteur de ballon (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Ceux qui détiennent les services de Dalvin Cook doivent rapidement trouver une solution pour le remplacer, lui qui a de nouveau été blessé à une épaule. Pourquoi ne pas prendre son remplaçant chez les Vikings du Minnesota? Mike Boone a été excellent après le départ de Cook contre les Chargers de Los Angles. Il a couru avec le ballon à 13 reprises pour 56 verges, mais surtout, il a inscrit deux touchés. Il devrait voir beaucoup d’action cette semaine, si Cook n’est pas en mesure de jouer, ce qui semble très probable.

Boston Scott – Porteur de ballon (disponible dans 92 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

En l’absence de Jordan Howard, Boston Scott est considéré comme le numéro 2 dans le champ arrière des Eagles de Philadelphie. Principalement utilisé sur des jeux de passe, l’athlète de 24 ans a attrapé sept ballons et a couru six fois avec celui-ci. Lors de l’affrontement décisif contre les Cowboys de Dallas cette semaine, Scott pourrait avoir un impact important, lui qui est un dépanneur par excellence.

Anthony Miller – Receveur de passes (disponible dans 74 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

La semaine dernière, Anthony Miller a été visé à 15 reprises, ce qui représente un sommet pour lui en 2019. Il a attrapé neuf de ces passes pour 118 verges et un majeur. Le joueur de deuxième année est spectaculaire depuis un mois et a su remplacer Taylor Gabriel (commotion cérébrale) de brillante façon. Il devrait de nouveau être l’une des pièces maîtresses de l’attaque des Bears contre les Chiefs de Kansas City.

Breshad Perriman – Receveur de passes (disponible dans 89 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Le porte-couleurs des Buccaneers de Tampa Bay ne cesse d’impressionner depuis quelques semaines. Il est devenu l’une des cibles fétiches du quart-arrière Jameis Winston, qui semblait même toujours regarder en sa direction sur ses premières lectures face aux Lions de Detroit. Il a d’ailleurs trouvé Perriman à trois reprises dans la zone des buts. Au total, il a capté cinq des six relais envoyés dans sa direction pour 113 verges.

Jonnu Smith – Ailier rapproché (disponible dans 87 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Depuis deux semaines, Jonnu Smith est devenu l’ailier rapproché numéro 1 des Titans du Tennessee. Contre les Texans de Houston, il a réalisé cinq attrapés pour 60 verges et une course de 57 verges. Comme la saison de sa formation n’est pas encore fichue, Smith devrait avoir de plus en plus le ballon, lui qui a démontré qu’il faisait de belles choses lorsqu’on lui a fait confiance.