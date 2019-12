Sécurité routière: Bertrand Godin nous en parle

Alors que nous serons nombreux à prendre la route à l’approche des Fêtes, Antoine Joubert et Germain Goyer en ont profité pour inviter Bertrand Godin à l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio.

Pilote automobile et instructeur de conduite bien connu, Bertrand Godin en a profité pour rappeler certains principes qu’on a parfois tendance à oublier. En réaction à la statistique qui fait état que 110 décès sur les routes au Québec ont été causés par l’alcool au volant, M. Godin mentionne que «c’est certain qu’on peut toujours faire mieux. Et d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle on martèle le message année après année.» À cet effet, il précise que des appareils spécialisés sont mis à la disposition du grand public afin de vérifier le pourcentage d’alcool qui se trouve dans leur sang.

«Ce que je pense qui est important, c’est d’être conscient et de se préparer lorsque vient le temps de fêter», ajoute Bertrand Godin. Autrement dit, prévoyez votre retour avant même d’être rendu au party et d’avoir bu votre première consommation afin d’éliminer une partie du risque.

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé à propos de la GM EV1 qui a été retrouvée abandonnée en Alabama, de l’augmentation de la puissance de la Genesis G70 et de la restauration d’un Acura SLX.

Ils ont aussi livré leurs impressions de conduite sur les Nissan Altima, Mazda CX-30 et Kia Sportage récemment essayés.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont également reçu Dominic Boucher, stagiaire au Guide de l’auto, pour discuter des différentes avenues possibles pour aspirer à devenir un journaliste automobile.