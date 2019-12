Une coop agricole produira du gaz naturel renouvelable à partir de lisier et de fumier

WARWICK – Une première coopérative agricole québécoise vouée exclusivement à la production de gaz naturel renouvelable (GNR) voit le jour à Warwick, dans le Centre-du-Québec, appuyée par d’importants investisseurs et partenaires.

La construction du complexe de production commencera au printemps prochain pour une mise en service à l’automne.

Coop Agri-Énergie Warwick deviendra ainsi la première coopérative agricole québécoise vouée à la production d’énergie renouvelable.

Elle produira du GNR à partir de lisier et de fumier de producteurs agricoles, et de résidus organiques d’entreprises de la région de Warwick.

Le complexe de biométhanisation de la coopérative «permettra de produire2,3 millions de mètres cubes de GNR et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 6500 tonnes équivalent CO2 annuellement soit l’équivalent de retirer 1500 voitures des routes», ont indiqué les instigateurs du projet, lundi.

Ce projet de coopérative a été développé et est opéré par Coop Carbone, une coopérative de solidarité à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à la lutte aux changements climatiques.

Énergir, l’ancienne Gaz Metro, «s’est engagée à acheter la totalité de la production de la coopérative pour une durée de 20 ans et à l’injecter dans son réseau de distribution gazier», a-t-il été mentionné, au moment du dévoilement du projet qui sera réalisé au coût de 12 millions $.

Le projet bénéficie d’une aide du gouvernement du Québec de 3 millions $ et d’une autre de 1,7 million $ du fédéral.

Coop Agri-Énergie Warwick bénéficie également du soutien du Mouvement Desjardins, d’Investissement Québec, de Fondaction, du Réseau d’investissement social du Québec, de la Coop fédérée et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.