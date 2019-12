Virginie Coossa souligne sept ans d'amour avec Claude Meunier

Virginie Coossa a célébré, dimanche, un anniversaire important qu’elle a choisi de se tourner vers son compte Instagram pour souligner l'événement: l'animatrice fêtait sept ans d'amour avec son amoureux, Claude Meunier.

En 2012, le couple avait fait couler beaucoup d'encre à cause de la différence d'âge entre les deux tourtereaux. Or, sept ans plus tard, le couple est toujours ensemble et plus amoureux que jamais!

La femme d'affaires a profité de l'occasion pour partager un cliché où on peut voir des images du couple, prises dans un photomaton. En arrière-plan, on peut apercevoir Claude Meunier. Pour accompagner cette photo, Virginie a adressé quelques lignes à son conjoint.

«Sept ans déjà que je partage ma vie avec cet homme merveilleux qui m’écoute, entends mes rêves et aspirations, m’encourage, m’aime comme au premier jour et... me fait rire aux larmes. Une chance inouïe d’avoir croisé sa route sur un terrain de tennis. Je remercie la vie chaque jour parce qu’avec lui, elle est belle et douce», a écrit celle qui est aussi animatrice.