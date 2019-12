Vœux de circonstances

Vous êtes plusieurs à me faire parvenir vos vœux à l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel An. Merci à : Denis Leclerc, Administrateur et Formateur agréé, Consultant stratégique VMG Solutions ; Richard Powers, Les Assurances Richard Powers ; Manon Beaudoin de la Fondation de Lauberivière ; Nancy Girard des Cliniques Lobe ; Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière ; Pierre Dolbec de Dolbec International ; Rodrigue Huot, ex-Royal Québec ; Lisa-Marie Lacasse de Stoneham et de Mont-Sainte-Anne qui est en congé de maternité jusqu’en janvier 2021 ; l’équipe de BNP Performance philanthropique et Nicolas Labbé de la Fondation Nordiques. Il me reste de la place sur mon bureau !

Prix Inspiration

La Fondation Jeunes en Tête a profité du 9e Bal du Maire, tenu le 6 décembre dernier au Château Frontenac, pour dévoiler le lauréat du Prix Inspiration 2019, lequel reconnaît un organisme, financé par la Fondation, qui se démarque tant par la qualité de sa gestion, son sens de l’entrepreneuriat et ses projets novateurs que par son impact auprès des jeunes en difficulté. Cette année, l’organisme Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, qui accompagne les jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’autonomie personnelle et sociale, a remporté ce prix accompagné d’une bourse de 5 000 $. Dans l’ordre habituel, sur la photo : Stéphane Bellavance, porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête ; Guylaine St-Pierre, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Chauveau et Jean-Paul Gagné, président du jury.

Surprise et émotions à l’AISQ

L’Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ Québec) s’est classée en 2e position au grand Concours philanthropique canadien présenté récemment par iA Groupe financier et se voit donc remette un don de 50 000 $ qui servira essentiellement à soutenir OASIS+, son service de jumelage d’étudiants en service social et en ergothérapie avec des familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’organisme Le Phare Enfants et Familles, situé à Montréal, est le grand gagnant du concours, alors que le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (Trois-Pistoles), se classe au troisième rang. De gauche à droite sur la photo : Gilles Beaulé, directeur général de l’AISQ ; Marie-Élaine Gaudreault, vice-présidente, prêts hypothécaires chez iA ; Jean-François Dion, directeur principal expérience numérique et gestion de la marque chez iA, et Julie Bergeron, conseillère en communication et développement de l’AISQ.

Le Collège Champigny illuminé

Les façades du Collège de Champigny, situées non loin de l’Aéroport international Jean-Lesage, illuminent depuis peu le paysage nocturne de la capitale nationale. Tout juste complété, le projet de mise en lumière vient ainsi clore les festivités du 50e anniversaire de l’institution de brillante façon. Visible à des kilomètres, l’éclairage du Collège permet aussi de rendre un hommage spécial aux milliers d’élèves qui ont complété leur formation secondaire dans ce lieu au cours de ses 50 ans d’histoire. Les projecteurs utilisés pour illuminer l’institution fonctionnent avec des ampoules aux DEL qui seront en fonction tous les soirs et qui consomment peu d’énergie.

Anniversaires

Roger Paradis (photo), président de Groupe Pro-Expo de Beauport, 51 ans... Nicolas Nourcy, d’Origine café-traiteur de Place Sainte-Foy... Claude Mercier, retraité de Télé-4, TQS et chez Ameublements Tanguay, 78 ans... Trevor Immelman, golfeur sud-africain, 39 ans... Flo Rida, rappeur américain, 41 ans... Donovan Bailey, champion sprinter canadien, 52 ans... Benjamin Bratt, acteur américain, 57 ans.

Disparus

Le 16 décembre 2018. Dave Newell (photo de droite), 73 ans, arbitre de la LNH de 1967 à 1990... 2018. Oribe Canales (photo de gauche), 62 ans, coiffeur cubain des célébrités... 2013. Claude Martel, 58 ans, gérant de plusieurs bars et établissements de Québec... 2013. Ray Price, 87 ans, chanteur américain de musique country.... 2012. Laurier Lapierre, 83 ans, sénateur libéral de 2001 à 2004 et ex-journaliste et ex-animateur du réseau CBC.