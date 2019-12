9 tenues des Fêtes glamour!

Le réveillon est sans aucun doute ma soirée préférée de l’année. Chez nous, la tradition veut que l’on s’habille chic pour l’occasion, et petits et grands s’amusent à créer un look spécial pour Noël.

Cette année, c’est vraiment facile, on adopte la tendance en version glamour pour créer des tenues dignes des tapis rouges. Le style des années 1980 se prête facilement au jeu avec des matières brillantes qui scintilleront jusqu’au plancher de danse. Les carreaux sont aussi de la fête, en version noir et blanc, inspiration Chanel, et en rouge et noir comme le veut la tradition. Même l’imprimé de fleurs prend des airs glamour en version métallique. Puisque l’on se retrouve en famille, c’est le temps d’oser et d’essayer un nouveau look sans craindre de se faire juger !

Et que ça brille !

Je dirais même que c’est la matière qui fait le look : brillance, transparence, velours et fausse fourrure s’entrecroisent pour créer des tenues pour faire la fête. Avec des tissus aussi scintillants, on reste discret dans les accessoires pour ne pas rivaliser avec le sapin de Noël.

Style disco

Photo Ben Pelosse

Combinaison 40 $, ceinture en pierre du Rhin 30 $, anneaux en argent 40 $, chaussure 54 $ WINNERS

Stars d’un soir

Photo Ben Pelosse

À gauche : Robe à bretelles en pierres du Rhin 20 $ , anneaux 10 $ , escarpins 30 $ , manteau de fausse fourrure 60 $ H&M

, anneaux , escarpins , manteau de fausse fourrure H&M À droite : Combiné de dentelles brodées de fleurs LA VIE EN ROSE et jupe à carreaux avec tulle MASKA 202 $

Inspiration Chanel

Photo Ben Pelosse

Classique et chic robe à motif pied-de-poule, avec bandelette de cuir et boutons dorés 395 $ chez MASKA

Deux femmes en or

Photo Ben Pelosse

À gauche : Complet à motif floral, veston 179 $ , pantalon 90 $ , blouse dorée 70 $ , souliers or 80 $ LE CHÂTEAU

, pantalon , blouse dorée , souliers or LE CHÂTEAU À droite : Robe scintillante 80 $, bracelet 25 $ et anneaux dorés 19 $ RW & CO

Les mini chics

Photo Ben Pelosse

À gauche : Robe de velours et taffetas à carreaux 25 $ , boucle dans les cheveux 6 $ , collant 6 $ , ballerine 7 $ WALMART

, boucle dans les cheveux , collant , ballerine WALMART Au centre : Chandail deux en un 34 $ et pantalon 44 $ de la collection Nano chez CLÉMENT

et pantalon de la collection Nano chez CLÉMENT À droite : Robe fluide à col Claudine signée Mini Molly 51 $ chez CLÉMENT

On en parle

Juste à temps pour le ski

Photo courtoisie

Après le Dix 30, c’est au tour du Carrefour Laval d’accueillir la deuxième boutique Peak Performance au Québec. On y retrouve la collection entière de la marque haut de gamme suédoise, des vêtements et accessoires techniques, mais aussi tendance. À voir !

Nouveauté

T’as oublié ton maillot ?

Photo courtoisie

Pas de problèmes. Le STROM SPA propose une nouvelle ligne de maillots pour hommes et pour femmes. Conçue en collaboration avec la marque québécoise Every Sunday la collection est inspirée par l’esthétique scandinave. Les lignes sont épurées et les coupes conviennent à la plupart des silhouettes. Les couleurs vont très bien avec l’ambiance zen du SPA, en noir, blanc, et un magnifique bleu acier.

Achat de la semaine

1 tasse vendue = 1 arbre vendu

Photo courtoisie

Procurez-vous une tasse écoresponsable et tous les profits seront remis à Arbres Canada, qui plantera un arbre pour chaque tasse vendue au prix de 14,95 $ par Au pain Doré et la Brioche Dorée. Une bonne idée cadeau pour les écolos !