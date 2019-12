Après six cancers, il veut gravir le plus haut sommet de l'Antarctique

Steve Morin est un miraculé. Ce père de deux enfants a survécu à six cancers. La prochaine montagne qu'il s'apprête à affronter, elle ne s'appelle pas la maladie, mais la vie, comme il aime le dire.

L'homme de 47 ans se prépare en effet à gravir le mont Vinson, en Antarctique.

Un cancer têtu

À 22 ans, Steve Morin qui habite Sherbrooke a été diagnostiqué d'un cancer du testicule. Le cancer est ensuite revenu à cinq autres occasions.

Six mois à vivre

En 2016, les médecins ont signé son arrêt de mort: six mois à vivre. Son corps ne répondait plus aux traitements. Son sixième cancer aurait dû être fatal.

La taille de sa masse et son emplacement rendaient toute opération périlleuse. Un seul médecin, à Montréal, a accepté de prendre le risque de l'opérer, une décision qui lui a sauvé la vie.

«Quand j'ouvre les yeux, je réalise que tout existe encore. Que le monde autour de moi existe, que la vie existe», fait savoir Steve Morin.

Toujours vivant

L’homme veut désormais gravir le mont Vinson, une montagne d'un peu moins de 5000 mètres d'altitude, en Antarctique. L'endroit est isolé, et en hiver, la température peut descendre jusqu'à – 80 °C.

L'expédition demande beaucoup de préparation et d'entraînement, explique-t-il. Ce pourquoi elle devrait avoir lieu en 2021.

«Combattre un cancer, ceux qui traversent cette épreuve le savent, c'est faire face à une montagne. On ne sait pas trop par où l'attaquer, mais on sait qu'on doit se mettre en marche et le faire. Si le cancer, c'est une montagne, des sommets de la sorte, j'en ai escaladé six, les uns après les autres», dit-il.

Pour réaliser son rêve, Steve Morin a lancé une campagne de sociofinancement, sur la plateforme en ligne GoFundMe.