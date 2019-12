Auston Matthews anime le spectacle

L’attaquant des Maple Leafs Auston Matthews a touché la cible à deux reprises et sa formation a vaincu les Sabres de Buffalo 5 à 3, mardi soir, à Toronto.

Le premier choix au total du repêchage de 2016 a inscrit ses deux réussites lors du deuxième tiers. Il a d’abord battu le gardien Linus Ullmark d’un tir des poignets dont la précision était impressionnante. L’Américain s’est ensuite moqué d’un défenseur et a habilement placé la rondelle derrière la ligne des buts.

Il s’agissait de ses 20e et 21e filets de la présente campagne. Matthews est ainsi devenu le deuxième joueur de l’histoire des Maple Leafs à amasser au moins 20 buts à ses quatre premières saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Dave Keon a été l’autre représentant de la formation de la Ville Reine à réussir l’exploit, lui qui avait enligné six saisons de 20 buts ou plus au début des années 1960.

Les autres réussites des vainqueurs sont venues des bâtons de Frédérik Gauthier, Dmytro Timashov et Ilya Mikheyev (filet désert).

La réplique des Sabres a été orchestrée par Jack Eichel, lui qui a marqué et fourni une mention d’aide sur le filet de Rasmus Dahlin. Le capitaine de la formation de Buffalo a ainsi prolongé sa série de matchs avec au moins un point à 17. Il s’agit d’un sommet cette saison dans le circuit Bettman.

Kyle Okposo a aussi marqué pour les perdants.

Sept buts sans riposte pour les Predators

À Long Island, les Predators de Nashville ont été fouettés par trois buts consécutifs des Islanders de New York en deuxième période et ils ont répliqué avec sept filets pour finalement l’emporter 8 à 3.

Alors que les favoris de la foule pensaient être en contrôle de la partie avec une avance de 3 à 1 en début de deuxième, Filip Forsberg a réduit l’écart et les «Preds» ont ouvert la machine.

Craig Smith, Nick Bonino, Rocco Grimaldi, Calle Jarnkrok, Roman Josi et Ryan Johansen ont tous touché la cible après la réussite du Suédois. Smith avait également marqué en première période.

Cirelli tranche en prolongation

À St. Petersburg, Anthony Cirelli a marqué sur une échappée en prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 au Lightning de Tampa Bay face aux Sénateurs d’Ottawa.

Les Sénateurs ont comblé un déficit de 3 à 1 grâce aux buts de Connor Brown et Anthony Duclair en deuxième période. Mark Borowiecki avait inscrit l’autre but des visiteurs plus tôt dans le match.

Du côté du Lightning, Nikita Kucherov, Cédric Paquette et Brayden Point ont aussi enfilé l’aiguille.