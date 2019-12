Bilan 2019 à Québec

Le retour sur l’année écoulée est un classique du temps des Fêtes. Je m’y plie avec plaisir.

La popularité du gouvernement Legault reste solide comme au premier jour.

J’y vois quatre causes fondamentales : son bilan globalement positif jusqu’ici, son nationalisme modéré, son pragmatisme, et la nouveauté d’un gouvernement autre que libéral ou péquiste.

Engagements

La loi phare de ce gouvernement fut évidemment la Loi sur la laïcité.

Qu’une loi si modérée soulève un tel tollé au Canada dit tout ce qu’on a besoin de savoir sur la capacité du Québec d’être distinct.

Qu’une loi si modérée bénéficie d’un tel appui chez les francophones du Québec illustre à quel point ces derniers attendaient depuis longtemps une victoire collective.

On ne pourra nier que le gouvernement essaie de concrétiser ses engagements électoraux les plus importants.

Il découvre cependant que la mise en œuvre se heurte à des difficultés inattendues.

L’abolition des commissions scolaires va bon train, mais la mise en place des maternelles 4 ans pourrait virer au fiasco.

Je me demande si on n’exagère pas les retombées positives d’une mesure certes intéressante, mais dont le premier ministre semble avoir fait la cause de sa vie.

La réforme du mode de scrutin dérange nombre de députés caquistes, qui craignent pour leurs sièges, mais aussi tous ceux qui comprennent que le Québec francophone n’a aucun intérêt à augmenter les probabilités de devoir confier son sort à un gouvernement de coalition.

Difficile de s’opposer à l’idée de trancher cela par référendum.

On nous avait promis que la rémunération globale des médecins spécialistes serait allégée d’un milliard de dollars. Vous y avez cru ? Moi, jamais.

L’épisode le plus embarrassant pour le gouvernement ? Le cafouillage autour de la réforme du statut des étudiants étrangers au Québec.

Il reste que les Québécois se reconnaissent dans ce bon sens et ce patriotisme serein, qui tranchent avec le souverainisme incantatoire du PQ et le fédéralisme rampant du PLQ.

Quand il se trompe, le gouvernement s’ajuste rapidement. Il ne faudrait cependant pas abuser de cette tolérance de l’électorat.

Le gouvernement a aussi réglé des dossiers majeurs hérités de l’ancien régime, comme le pacte fiscal avec les municipalités et la crise du taxi.

Évidemment, les caquistes sont aidés par une économie qui remplit les coffres, et par le fait que le PLQ et le PQ sont aux soins intensifs, alors que QS habite un monde parallèle.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Les autres

2019 fut la pire année dans toute l’histoire du PQ.

Photo Chantal Poirier

Jean-François Lisée avait raison d’écarter le référendum, mais tort de vouloir se rapprocher de QS, qui le berna.

Les problèmes fondamentaux du PQ remontent cependant à la défaite référendaire de 1995.

2019 marque aussi la pire défaite de l’histoire du PLQ.

Photo AFP

Ce ne fut pas seulement l’usure du pouvoir. Le ton condescendant de Philippe Couillard et son fédéralisme inconditionnel firent le reste.

Une prochaine chronique traitera de la scène fédérale.