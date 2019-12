Brittany Phelan une fois de plus dans le top-8

(Sportcom) – Le Canada s’est une fois de plus retrouvé sur la plus haute marche du podium à une étape de la Coupe du monde de ski cross, alors que Marielle Thompson et Kevin Drury se sont imposés dans les finales féminine et masculine, mardi, à Arosa en Suisse.

Pour sa part, la Québécoise Brittany Phelan a terminé en quatrième place de la petite finale chez les femmes, bon pour le huitième rang au classement.

Ayant toujours la main gauche fracturée, Phelan a terminé quatrième de sa demi-finale, ce qui l’a reléguée en finale B.

«Plusieurs autres athlètes ont déjà participé à des courses dans des conditions pires que la mienne et ils ont obtenu de très bons résultats. J’espère en décrocher des bons aux deux dernières Coupes du monde avant Noël», a fait remarquer l’athlète de Mont-Tremblant.

Encore une fois, c’est au départ que Phelan a été désavantagée.

«C’était un sprint et je n’ai pas eu le temps de rattraper l’écart. Je suis tout de même satisfaite de la façon dont j’ai skié et de ce que j’ai pu faire avec ma main. Le départ était très important aujourd’hui (mardi) et en n’étant pas trop rapide pour sortir du portillon, c’était tout de même assez pour finir en huitième place.»

Chez les hommes, Chris Del Bosco a été stoppé en ronde des 16 et a conclu l’épreuve au 49e rang.

Les dernières Coupes du monde de ski cross de 2019 auront lieu à Innichen, en Italie, la fin de semaine prochaine.