Caroline Mulroney dit fermer la porte à la chefferie du PCC

MONTRÉAL | La ministre ontarienne des Transports et de la Francophonie, Caroline Mulroney, a affirmé mardi ne pas avoir l’intention de succéder à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC).

La fille de l’ancien premier ministre Brian Mulroney dit non, mais elle figure néanmoins parmi les candidats favoris, selon un récent sondage. Elle est citée après l’ancienne ministre et chef par intérim du parti conservateur, Rona Ambrose, et l’ancien ministre Peter MacKay.

Si elle ne compte pas se lancer dans la course, Mme Mulroney a tout de même son idée sur les compétences que devra réunir le candidat idéal pour remplacer Andrew Scheer.

«Je pense que c’est très important que le nouveau chef ait une bonne compréhension du français, puisse parler français et comprendre les enjeux qui sont importants pour les francophones», a-t-elle souligné en marge d’une conférence prononcée devant la communauté d’affaires de Montréal à l’hôtel Four Seasons, mardi.

Mme Mulroney a aussi souligné que le prochain chef devra afficher des valeurs différentes de celles d’Andrew Scheer, un catholique convaincu personnellement pro-vie. M. Scheer avait longuement tergiversé autour de sa position sur la question de l’avortement en campagne électorale, un dossier qui avait suscité la grogne parmi une partie des candidats conservateurs, notamment au Québec.

Plusieurs membres du PCC se sont déplacés à Montréal pour assister au discours de Caroline Mulroney. En coulisse, au sein du caucus conservateur québécois, deux noms circulent pour succéder à Andrew Scheer: ceux des députés Gérard Deltel et Pierre Poilievre.