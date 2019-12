Charlize Theron: la nuit où sa mère a tué son père

Charlize Theron porte une lourde histoire familiale, mais elle n'a «pas honte» d'en parler. La mère de l'actrice a en effet tué son père, en légitime défense, et pour la star, il est important d'évoquer ce type d'histoires, afin que les personnes qui y sont confrontées sachent qu'elles ne sont «pas seules».

Elle a évoqué le sujet avec NPR, expliquant qu'elle était toujours prête à parler du jour où elle a vu sa mère, Gerda, abattre son père Charles, en 1991, alors qu'elle n'avait que 15 ans.

«Cette violence familiale est quelque chose que je partage beaucoup avec les gens. Je n'ai pas peur d'en parler, parce que je pense que plus on en parle, plus on se rend compte qu'on n'est pas seul. Je pense que pour moi, cette histoire est surtout celle du fait de grandir avec des accros, et ce que cela fait à quelqu'un», explique-t-elle.

Sa mère n'a jamais été poursuivie, car il a été considéré qu'elle avait agi en cas de légitime défense. Cela s'est passé un jour où Charles a menacé sa famille avec une arme à feu, avant que sa femme ne l'abatte de quatre coups de feu.

Se remémorant sa relation avec son père, Charlize Theron l'a qualifiée «d'incroyablement malsaine».

«Mon père était quelqu'un de vraiment malade. Un alcoolique, que je n'ai connu que de cette façon. Et c'était sans espoir. Notre famille était bloquée là-dedans, dans cette imprévisibilité journalière qui est celle de la vie avec un accro. C'est quelque chose qui reste enfoui en vous toute votre vie, plus qu'un événement qui est arrivé une nuit», ajoute-t-elle.

«Je pense que notre famille était incroyablement malsaine, et cela nous a marqué d'une certaine façon. J'aurais bien sûr préféré que cela n'arrive pas, mais malheureusement, c'est ce qui arrive quand vous n'allez pas au bout de ces choses», conclut-elle.