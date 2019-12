Début de la construction de la Maison du loisir et du sport

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé mardi en conférence de presse le début des travaux de construction de la Maison du loisir et du sport, qui ouvrira ses portes en 2022.

Le futur bâtiment sera situé au coin de l’autoroute Métropolitaine et du boulevard Lacordaire, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal. Un total de 25 millions $ est prévu pour son aménagement. Ainsi, la nouvelle du jour met fin à plus de 30 ans d’attente pour les organismes œuvrant à l’intérieur de locaux situés au Stade olympique. Ceux-ci se trouvent en fait dans un ancien stationnement transformé en bureaux depuis 1985.

«La Maison du loisir et du sport sera beaucoup plus qu’un environnement de travail: elle sera un milieu d’expertise collective et de services partagés, un lieu rassembleur pour les organismes nationaux qui jouent un rôle de premier plan dans l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie par la population québécoise, a déclaré dans un communiqué du gouvernement provincial Johanne Murphy, présidente du Regroupement Loisir et Sport du Québec. Cette annonce était attendue depuis plusieurs années dans le réseau fédéré du loisir et du sport.»

«Le moment est venu de donner aux organismes responsables du loisir et du sport [...] des locaux modernes et dignes de l’importance qu’ils ont pour le Québec. Le sport et le loisir méritent d’être reconnus à leur juste valeur, et la Maison du loisir et du sport sera un symbole fort qui confirmera à tous qu’ils sont une grande source de fierté pour tout le Québec, a précisé la ministre Charest. Situé à un endroit névralgique et visible de tous, je souhaite que ce nouveau bâtiment donne un nouvel élan au sport et au loisir au Québec.»

Déjà dans les carnets, à un coût identique

Le projet de création d’un nouveau chef-lieu du sport amateur et du loisir avait été initialement annoncé par l’ancien gouvernement libéral en juin 2018. Le montant de 25 millions $ réservé à cet effet avait d’ailleurs été évoqué par Sébastien Proulx, qui était à ce moment-là le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

«La création de la Maison du loisir et du sport du Québec est une nécessité. Les locaux du Stade olympique ont rendu de fiers services depuis plus de 30 ans, mais le moment est venu de donner aux organismes provinciaux de loisir et de sport des locaux modernes et attrayants, qui feront le bonheur des nombreux employés, bénévoles et partenaires», avait-il expliqué.