Douleur d’une mère bafouée

J’en suis rendue à la troisième partie de ma vie. Celle où on regarde dans le rétroviseur le chemin parcouru et où on dresse le bilan. Je fais partie des mères d’une génération qui n’existe plus. Celle des mères qui restaient à la maison et qui consacraient leur vie au bien de leur homme et de leurs enfants. Elles qui sacrifiaient une possible carrière sur l’hôtel de l’équilibre familial, qui n’était atteignable que si elles consacraient tout leur temps au bien des autres.

J’approche de mes 80 ans, et si je regarde en arrière le plus objectivement possible, je vois tout le travail accompli. Mais mes filles, elles, ne le voient pas. Depuis le décès de leur père, il y a cinq ans, elles m’abreuvent de bêtises. Elles sont ingrates et méchantes avec moi. Plus rien de ce que j’ai fait pour elles n’a de valeur à leurs yeux. Que ce soit les travaux domestiques, les lessives, le repassage et la cuisine, je n’ai rien fait de bien ou de bon. Que de la merde !

Et le pire, c’est qu’elles m’accusent d’avoir, par mon caractère, tué leur père. Un père que toutes trois adoraient et mettaient sur un piédestal, sans considération pour ses défauts et sur le contrôle qu’il a toujours exercé sur moi. Le coeur me fait trop mal quand j’y pense. Après avoir consacré ma vie à ma famille, c’est elle, ou ce qu’il m’en reste, qui me repousse. Quelle ingratitude !

Aurore

Il m’est difficile de vous suggérer quoi que ce soit avec le peu que vous me dites de ce que vous êtes et des raisons qui poussent vos filles à agir de la sorte avec vous. Il y aurait lieu de faire, le plus objectivement possible, un examen de conscience pour décrypter pourquoi vos trois filles pensent pareillement sur vous. Car sans vouloir vous rejeter la faute, une telle unanimité n’est possible que si la cause de leur rejet porte une certaine responsabilité dans l’affaire. Et pour espérer corriger la situation, il importe d’accepter votre part de responsabilité pour y apporter des correctifs.