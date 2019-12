Finca Marta, un grand projet d’agriculture écologique

De nouvelles expériences maraîchères ont vu le jour au Québec depuis quelques années. On les voit présenter fièrement leurs fruits et légumes au marché Jean-Talon, entre autres. Je pense à la ferme des Quatre-Temps, en Montérégie et à d’autres jeunes passionnés, motivés par de nobles idéaux de respect de l’environnement mais aussi par la réussite, financière et sociale.

Photo Jacques Lanctôt

Il existe près de La Havane, dans la municipalité de Caïmito, dans la province d’Artemisa, une ferme de huit hectares où l’on pratique une agriculture biologique et diversifiée, qui comprend également un petit élevage de bétail et l’apiculture. Ce projet agro-écologique de type coopératif, qui procure du travail à une trentaine de personnes, est piloté par un ingénieur agronome qui a enseigné pendant vingt ans l’écologie et la protection des sols et qui a visité une quarantaine de pays avant de se lancer dans cette belle aventure.

Photo Jacques Lanctôt

Entre rêves et réalité, la ferme familiale Marta se veut rentable économiquement tout en faisant œuvre utile en cultivant plusieurs produits, une soixante d’espèces végétales, dont certaines plutôt difficiles à trouver à Cuba comme de l’ail de montagne, le brocoli, le céleri, la tomate cerise, la roquette, la chicorée, l’escarole ou laitue frisée, plusieurs variétés de basilic et toute la gamme des fines herbes. Tout cela sans pesticide ni produit chimique, et en seulement cinq ans. Les sols sont régénérés à l’aide de produits organiques et le système de drainage fonctionne à l’énergie solaire, une matière première qu’on trouve en abondance sur l’île.

Photo Jacques Lanctôt

On pratique, une fois ou deux la semaine, selon la demande, l’agrotourisme et des groupes d’une dizaine de personnes ou plus peuvent visiter la ferme, manger sur place les produits frais de la ferme et surtout échanger avec les producteurs qui sont des plus intéressés à transmettre leur savoir et leur passion de la terre. La ferme possède, en effet, un permis de restauration, mais l’activité première demeure la culture des sols.

Photo Jacques Lanctôt

La ferme a fait le pari de vendre ses produits dans un circuit rapproché, en limitant au maximum les longs déplacements, et sans intermédiaires. On vend le miel à l’État et on approvisionne, en fruits et légumes, une trentaine de restaurants privés de La Havane, ainsi que des hôtels. Comme la ferme est située tout près du bassin La Coronela, où s’entraîne l’équipe olympique de canotage, les propriétaires se sont engagés à fournir aux athlètes les meilleurs produits de la ferme, dont un épinard digne des grands champions.

Photo Jacques Lanctôt

L’endroit est plutôt difficile à trouver, sur l’autoroute qui mène à Pinar del Rio (kilomètre 19,5) car il n’y a aucun panneau annonçant la ferme. Pour ceux qui seraient intéressés par cette expérience unique à Cuba, il est préférable d’écrire à l’adresse suivante : info@fincamarta.com. On vous indiquera comment vous y rendre.