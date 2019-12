Injustice envers Primeau

Le Canadien a retourné Cayden Primeau au Rocket de Laval, samedi, et Charlie Lindgren secondera Carey Price dans l’Ouest canadien. Pincez-moi quelqu’un ! Je n’en reviens pas de cette décision et je suis encore sous le choc. Pourtant, Primeau avait très bien joué.

Quel message cela envoie-t-il au jeune Primeau et à tous les espoirs du Canadien ? C’est comme si on avait retourné Ryan Poehling à Laval après deux matchs de deux buts. Pourtant, Marc Bergevin et Trevor Timmins auraient dû se taper dans les mains après la belle victoire de Primeau contre les Sénateurs d’Ottawa.

On aurait dû se dire : « Enfin, on a trouvé un excellent gardien pour seconder Price. On a peut-être maintenant un des meilleurs duos de gardiens dans la LNH. »

Mais non. On lui a sans doute répété la même rengaine qu’à tous les jeunes qui sont retournés dans les mineures. J’ai déjà entendu le refrain : « C’est mieux pour ton développement de jouer dans la ligue américaine. »

Honnêtement, c’est une insulte envers Primeau. Il avait bien fait à son premier match contre l’Avalanche, malgré une certaine nervosité. Contre les Sénateurs, on a toutefois vu un véritable gardien de la LNH. Il était calme et en parfait contrôle. Il méritait de rester à Montréal. Et dois-je vous dire que le Canadien a assez échappé de points au classement comme ça ?

Primeau devait être déboussolé à son retour à Laval et probablement que ses coéquipiers l’étaient tout autant. Ça peut expliquer en bonne partie sa défaite de 5 à 0 contre les Americans de Rochester, samedi, mais il s’en remettra.

Cependant, il y a quelque chose qui m’agace profondément dans cette décision. On a beau dire que Price jouera les quatre ou cinq prochains matchs, les périples dans l’Ouest sont très exigeants physiquement, et j’ai l’impression qu’on verra Charlie Lingren à un certain moment.

Encore des questions

Pourquoi ne pas avoir emmené Primeau, le deuxième meilleur gardien de l’organisation ? On veut voir son plein potentiel. En plus, Primeau venait de créer un certain vent de fraîcheur. Les joueurs l’avaient adopté en quelque sorte. Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle énergie ? Là, Lindgren arrive et on recommence à se poser des questions.

Je réagirais autrement si Primeau avait été rappelé par Laval parce que Keith Kinkaid était blessé et qu’il était revenu à la santé ensuite. La réalité, c’est que Marc Bergevin a rappelé Primeau parce que Kinkaid ne faisait pas le boulot.

Mercredi, Primeau a reçu la première étoile au Centre Bell après une victoire contre Ottawa. La foule a crié son nom : Primeau ! Primeau ! Que demander de plus ? Samedi, on l’a « récompensé » avec un renvoi dans la Ligue américaine.

Price s’est très bien comporté envers le jeune et il lui a même rapporté la rondelle de la victoire au Centre Bell. Bravo ! Il a joué son rôle de grand frère comme je l’espérais et il n’a certainement rien à voir avec la décision, mais je ne peux m’empêcher de constater qu’encore une fois, la direction protège son gardien étoile.

Primeau suscite une certaine cote d’amour et dès qu’un second peut défier Price, on le tasse. C’est comme ça depuis les débuts de Price à Montréal en 2007.

Éviter la controverse

Cette décision me démontre que l’organisation veut davantage éviter une controverse devant le filet que de s’assurer de récolter le maximum de points au classement.

De plus, la direction envoie un mauvais message à ses jeunes espoirs. C’est injuste et je trouve ça encore pire que la défaite de 2 à 1 contre les Red Wings.



-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Tirer le meilleur de Price

Carey Price a connu des hauts et des bas cette saison, mais avec Cayden Primeau sur le banc, il a très bien joué. Avoir un autre gardien qui te pousse à performer tous les soirs est toujours une bonne situation et, en ce sens, Primeau pourrait avoir une influence positive sur Price. Jaroslav Halak ne nuit certainement pas à Tuukka Rask chez les Bruins de Boston, bien au contraire. Personnellement, j’ai souvent joué mon meilleur hockey lorsque j’avais un partenaire solide.

La revanche de Duclair

Anthony Duclair a déjà 18 buts en 34 matchs chez les Sénateurs d’Ottawa et il ne lui en manque que deux pour surpasser son record personnel de 20. J’ose à peine imaginer ce qu’il a ressenti, samedi, après avoir inscrit un tour du chapeau contre une de ses anciennes équipes, les Blue Jackets de Columbus, mais surtout contre leur entraîneur, John Tortorella. Ce dernier avait crucifié Duclair en point de presse, en février. Entre autres choses Tortorella avait dit : « Je ne crois pas que Duclair sache jouer. »

Pour les bagarres

On parle beaucoup des bagarres ces jours-ci et la LHJMQ serait prête à les interdire. Personnellement, je suis de la vieille école et je crois qu’elles ont toujours leur place au hockey tant que ce n’est pas exagéré. Je ne veux pas retourner en arrière, mais comme on n’en voit qu’une dizaine par saison, je ne crois pas que ce soit démesuré et parfois, ça peut changer l’allure d’un match. Ça m’a déjà « réveillé ».

Superbe Jack Eichel

Souvenez-vous que Jack Eichel était le prix de consolation des Sabres de Buffalo au repêchage de 2015. Les Oilers d’Edmonton avaient tiré le premier choix et choisi automatiquement Connor McDavid. McDavid est un talent exceptionnel, mais ce Eichel est tout un joueur et il m’impressionne de plus en plus. Quel marqueur ! Il a déjà 23 buts et ce ne sera pas facile pour le Canadien de dépasser les Sabres au classement.