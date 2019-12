Le début d'un long voyage pour le Canadien

Le Canadien de Montréal amorce une longue séquence de sept rencontres à l’étranger qui le mènera dans l’ouest du pays, mais également dans le sud-est des États-Unis. Premier arrêt à Vancouver face aux Canucks mardi soir.

• À lire aussi - Marc Bergevin toujours fidèle à son plan

• À lire aussi - CH: les indicateurs ne sont pas bons

Le Tricolore présente une excellente fiche de 7-4-3 sur les patinoires adverses cette saison. Toutefois, les Canucks sont solides au Rogers Arena, présentant un dossier de 8-4-3.

Les hommes de Claude Julien voudront ainsi mettre derrière eux la défaite de 2 à 1 subie aux mains de la pire formation de la Ligue nationale, les Red Wings de Detroit. Le Bleu-Blanc-Rouge est quatrième au classement de la section Atlantique, à un point des Panthers de la Floride, qui sont troisièmes.

De leur côté, les Canucks sont cinquièmes de la section Pacifique avec une récolte de 36 points. La formation de la Colombie-Britannique a été défaite à ses deux derniers affrontements.

Carey Price (Canadien) devrait être opposé à Jacob Markström (Canucks).

Après Vancouver, le CH se déplacera à Calgary (Flames), à Edmonton (Oilers) et à Winnipeg (Jets), soit jeudi, samedi et lundi, dans l’ordre. Après la pause de Noël qu’il passera au Québec, il se rendra à Tampa (Lightning), à Sunrise (Panthers) et à Raleigh (Hurricanes).