Le pont de l’Île-d’Orléans encore truffé de trous

Malgré les nombreux travaux des derniers mois sur le pont de l’Île-d’Orléans visant à réparer la chaussée et à solidifier la structure, les nids-de-poule sont encore nombreux.

Le Journal a observé hier une dizaine de trous de dimensions variables dans l’asphalte, sur l’ensemble du pont, en particulier sur la voie en direction de Québec.

Le grillage du tablier de la structure était également visible à quelques endroits.

Photo Jean-François Desgagnés

Pas de travaux en hiver

Bien que le préfet de la MRC de l’Île-d’Orléans, Harold Noël, entende la grogne des citoyens à ce sujet, il comprend également que le ministère des Transports ne peut effectuer ce genre de réparation en hiver.

« Au MTQ, on nous indique que les froids sont arrivés trop vite pour corriger ça. À la MRC, on accepte cette réponse, et on considère que c’est faible comme inconvénient par rapport à l’été qui vient de passer. »

Rappelons que les travaux de la saison estivale ont occasionné d’importantes perturbations au niveau de la circulation.

À plusieurs reprises, les automobilistes ont dû emprunter une seule voie praticable en alternance.

Photo Jean-François Desgagnés

Moins profonds

Bâti il y a 84 ans, le 4 juillet 1935, le tablier du pont ne devait pas recevoir de couche de bitume, précise le préfet de la MRC de l’Île-d’Orléans.

Ainsi, on ne peut pas apposer plus d’un pouce d’asphalte sur sa structure, ce qui crée, au fil du temps, plus de nids-de-poule, mais ceux-ci sont moins profonds que sur les routes traditionnelles.

« Ça se limite à des trous dans l’asphalte très peu profonds. On vit très bien avec ça. En plus, si on en mettait 3 pouces, comme ailleurs, ça deviendrait trop lourd pour le pont », conclut M. Noël.