Les Faucons de Lévis-Lauzon obtiennent gain de cause

Les Faucons de Lévis-Lauzon et les Nordiques de Lionel-Groulx évolueront de nouveau en Division 1 la saison prochaine.

Parce qu’ils n’ont pas répondu aux critères de victoire de 25 pour cent et plus au cours des deux dernières saisons, ils devaient se présenter devant le comité d’évaluation du RSEQ. Les arguments des Faucons et des Nordiques ont été retenus alors que la décision est tombée, mardi, mais ils devront satisfaire aux critères de victoires au cours du prochain cycle de deux ans pour éviter une relégation.

« Je suis vraiment content de la décision du comité, mais nous étions confiants dans la qualité du dossier que nous avions monté, a mentionné l’entraîneur-chef des Faucons, Pierre-Alain Bouffard. Ça s’est concrétisé aujourd’hui avec la réponse du RSEQ. »

« Le comité a compris que nous avions tous les éléments pour performer en Division 1 dès l’an prochain, de poursuivre Bouchard dont la troupe a remporté trois victoires en 18 parties en 2018 et 2019. Nous étions très, très jeunes au cours des deux dernières saisons et en période de reconstruction. Contrairement à 2018 où nous avions pu compter sur le retour de 22 vétérans, nous miserons sur 51 joueurs d’expérience l’an prochain. On a construit quelque chose de solide au cours des deux dernières années. La maturité physique et mentale est très différente pour des jeunes de 17 ou de 20 ans. »

Arguments positifs

Qu’est-ce qui a convaincu le comité d’évaluation de donner une deuxième chance aux Faucons ? « Leur plan d’amélioration dans le suivi académique avec l’ajout d’un adjoint et dans le volet sportif avec l’embauche d’un deuxième entraîneur à temps plein ont été des facteurs positifs retenus par le comité, a raconté le directeur général du RSEQ, Gustave Roel. Le plan d’amélioration des infrastructures est un autre facteur qui a joué en leur faveur. »

« Du côté de Lionel-Groulx, leur bassin de recrutement est pertinent, de poursuivre Roel. L’expérience et l’implication des entraîneurs ont aussi été notées de façon positive. »

Les Faucons ont-ils senti une réticence chez les jeunes qui sortent du secondaire compte tenu de l’incertitude ? « Il y avait une crainte de notre part, mais seulement deux ou trois jeunes ont soulevé cet aspect et ils se sont néanmoins engagés avec nous, a souligné Bouffard. Ils avaient confiance en notre produit et comprenaient la situation. Jusqu’à présent, 27 recrues se sont engagées et on discute avec une dizaine d’autres. »

Promotion

Champions en titre du Bol d’Or en Division 3, les Lauréats de Saint-Hyacinthe ont vu leur demande d’être promus en Division 2 exaucée. Quant aux Indiens d’Ahuntsic, leur demande de promotion a été rejetée et ils devront évoluer en Division 3 au cours des deux prochaines années. « Le critère de victoires n’a pas été rempli en 2016 et 2017 et le comité a jugé qu’ils devaient faire leurs preuves un autre cycle, a expliqué Roel. Deux autres facteurs ont motivé la décision, soit le roulement de 25 pour cent de leurs joueurs en raison de problèmes académiques et une certification minimale des entraîneurs qui n’est pas en place. »

La Division 2 comptera encore neuf équipes puisque les Condors de Beauce-Appalaches évolueront en Division 3 qui, elle, misera sur 11 formations.