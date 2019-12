Menace de grève à l’aéroport Montréal-Trudeau

Les voyageurs pourraient devoir faire face à une grève pendant la période des Fêtes après l’adoption d’un mandat de grève par les employés syndiqués de la compagnie Swissport Canada.

Représentés par le Syndicat des Machinistes (AIMTA), ces travailleurs qui s’occupent notamment de fournir du carburant pour les compagnies aériennes ont voté à 99 % pour «le déclenchement de moyen de pression, le 25 décembre prochain, si l’employeur ne fait pas preuve de plus d’ouverture», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Les quelque 250 syndiqués de la compagnie Swissport Canada travaillent aux aéroports de Montréal-Trudeau et Mirabel. On parle de ravitailleurs d’aéronefs, de mécaniciens, de répartiteurs et d’employés-entretien ravitaillement.

Leur convention collective est échue depuis le mois d’août 2019. Actuellement, les deux parties sont en médiation.

«On préférerait obtenir une convention collective équitable et négocier de bonne foi les conditions de nos membres, mais l'attitude de l'employeur, à ce stade-ci du processus de négociation, ne nous donne aucun autre choix», a soutenu Peter Tsoukalas, président général du district 140, dans le communiqué.