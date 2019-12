Charlotte: nouvelle équipe d’expansion en MLS

La Major League Soccer (MLS) a officialisé mardi l’arrivée d’une équipe d’expansion dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord.

Le commissaire du circuit, Don Garber, a confirmé la nouvelle au cours d’une conférence de presse. La concession amorcera ses activités en 2021, tout comme l’Austin FC. Un an plus tard, St. Louis et Sacramento effectueront leurs débuts. L’an prochain, le Nashville SC et l’Inter Miami disputeront leur saison inaugurale. L’ajout de ces formations portera à 30 le total de clubs de la MLS d’ici 2022.

«Nous sommes heureux d’accueillir Charlotte, a déclaré Garber dans un communiqué. Au cours des deux dernières décennies, cette ville a été synonyme d’énergie et de progression. Certains matchs de soccer là-bas ont été à l’origine de l’explosion de la popularité du soccer aux États-Unis.»

L’homme d’affaires David Tepper aurait payé un coût d’entrée de 325 millions $ pour sa nouvelle équipe de la MLS, selon le quotidien «Washington Post». Le propriétaire est également à la tête des Panthers de la Caroline (NFL); d’ailleurs, le stade de ceux-ci, le Bank of America Stadium, constituera le domicile de la formation de soccer.

«Il s’agit d’un événement significatif pour notre communauté et qui nous rend fiers, a affirmé Tepper. Pendant longtemps, j’ai clairement exprimé ces deux objectifs en tant que propriétaire : obtenir des victoires sur le terrain et faire une différence au sein de notre milieu local. Il s'agit des buts à atteindre pour l’équipe de Charlotte dans la MLS et le travail commence maintenant.»