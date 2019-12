Panthers: Acciari fête Noël avant le temps

L’attaquant des Panthers de la Floride Noel Acciari s’est payé tout un cadeau pour les fêtes, lundi, en réalisant le premier tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ancien porte-couleurs des Bruins de Boston a mis un peu plus d’une demi-partie pour accomplir l’exploit dans un gain à sens unique de 6 à 1 contre les Sénateurs d’Ottawa. Son entraîneur-chef Joel Quenneville a d’ailleurs eu la main heureuse en le déplaçant au sein d’un trio complété par Vincent Trocheck et Jonathan Huberdeau. Ce dernier demeure fiable offensivement, comme en témoignent ses quatre mentions d’aide de la soirée.

«Les sensations sont formidables. Il est plaisant de jouer avec ces gars-là. Avec tout leur talent, ils rendent tout plus simple. Ils peuvent vous repérer dans des endroits que vous ne soupçonniez pas et vous aident à marquer des buts faciles», a commenté Acciari au site NHL.com.

Celui qui revendique huit buts et 10 points en 30 matchs cette saison avait été blanchi au cours de ses six parties précédentes. Selon lui, il doit une fière chandelle à Huberdeau, qui l’a aidé à vivre l’une de ses rencontres les plus agréables dans la LNH.

«En possession de la rondelle, il est tellement spécial, a déclaré Acciari au sujet du Québécois ayant récolté 30 aides et 41 points depuis le début de la campagne. Il peut trouver un coéquipier en retrait et pour cela, c’est l’un des meilleurs de la ligue. Je resterais avec lui toute la journée si j’avais à le faire.»

«On a bien joué. Évidemment, un tour du chapeau, c’est incroyable. Je suis vraiment heureux pour lui», a pour sa part affirmé Huberdeau.

Se battre

Certes, les troupiers de Quenneville espèrent profiter de cet élan pour poursuivre leur progression. Ce triomphe leur a permis de se hisser momentanément au troisième rang de la section Atlantique, au sein de laquelle seuls les Bruins de Boston occupent une place confortable. En Floride, les joueurs et leur entraîneur savent que rien n’est acquis, d’autant plus que les Panthers avaient échappé leurs trois duels précédents.

Leur instructeur a voulu secouer son groupe en modifiant ses lignes d’attaque pour freiner la chute. Ainsi, la première était composée de Frank Vatrano, Brett Connolly et Aleksander Barkov.

«Quand vous n’êtes pas satisfait des résultats, cela vous incite habituellement à regarder vos options, a indiqué Quenneville au quotidien Sun Sentinel. Nous visons un certain équilibre et de la constance sur tous nos trios. On souhaite également effectuer une meilleure rotation des quatre lignes.»