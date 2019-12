Programmation hiver 2020: un autre tour du monde signé Évasion

La grisaille de janvier ne fera pas le poids contre les prochains voyages proposés par la chaîne Évasion. La grille horaire des mois à venir comprend pas moins de 150 heures de nouveaux contenus divertissants et enrichissants, dont plusieurs sont le reflet de la vision et l'expérience partagées par des Québécois connus.

99 raisons d'aimer...

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Populaire rendez-vous, 99 envies d'Évasion sera de retour avec de nouvelles têtes d'affiche dans d'autres villes dès le 8 janvier à 20 h. C'est le chef Martin Juneau qui lancera la cinquième saison en explorant, pendant quatre épisodes, la culture gastronomique et artistique de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Pourtant fort à l'aise, il s'agissait d'une première expérience du genre pour lui, loin des fourneaux. Ses découvertes ont été nombreuses et éclectiques. À preuve, il s'est rendu dans un musée du vaudou et un autre consacré à la pharmacie, a visité le Carousel Bar et a vogué sur le Mississippi.

«On a découvert la ville et les gens qui sont devenus très proches et très fiers de leur ville suite à [l'ouragan] Katrina en 2005.»

Ayant enfin la chance de s'exprimer professionnellement dans la langue de son pays de naissance, le Chili, Alexandra Diaz entraînera ensuite les téléspectateurs dans les rues de Mexico, au Mexique. «Cette expérience m'est restée imprégnée de la tête aux pieds, dans tous mes sens. J'ai vibré, j'ai tripé, j'ai chanté, j'ai dansé...», détaille-t-elle.

Mégapole, la ville n'en demeure pas moins fort accueillante, assure-t-elle. «Quiconque débarque à Mexico doit se sentir chez lui [...] C'est le festival du ¨après vous¨; partout où on se promène, il y a toujours quelqu'un qui va s'excuser, s'arrêter. Ça fait partie de l'expérience de cette ville qui est un genre de New York latino avec de la salsa piquante.»

Puis, après avoir écrit le livre 300 raison d'aimer Paris, Judith Ritchie a braqué les caméras sur Paris, un ville qui renferme «un millions de trésors», précise-t-elle.

Avec elle, à partir du 4 mars, il sera possible d'entrer dans différents endroits où l'accès est généralement très restreint, comme dans un lieu où on concocte de célèbres macarons. «En faisant l'émission, j'ai vraiment eu la chance de découvrir d'autres endroits, mais aussi d'avoir accès à des gens auxquels je n'aurais jamais eu accès, notamment le président monde de La durée. On s'est fait accueillir dans sa boutique, sur les Champs-Élysées, on a discuté et mangé avec lui.»

Direction Floride

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Pour la quatrième mouture de Direction la mer (dès le 9 janvier à 19 h), David Bernard est retourné sur la côte Est des États-Unis, jetant cette fois son dévolu sur la Floride qui l'a «grandement étonné».

«J'avais cette idée préconçue que la Floride c'est pour les ¨snowbirds¨, des gens qui s'en vont à la retraite, vont se reposer au soleil, profitent des palmiers dans un environnement qui peut être similaire au Québec. Quand je suis arrivé en Floride, j'ai été complètement ¨flabergasté¨ par la diversité de ce qui est proposé là-bas et la gentillesse des Américains.»

La Van Aventure de Dominic Arpin

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

L'arrivée du printemps marquera quant à elle le début de Van Aventure, une autre production originale de plein-air qui prendra l'affiche le 8 avril.

En compagnie de sa fidèle chienne Mika, Dominic Arpin a sillonné le Québec à bord d'un véhicule spécialement aménagé pour la vie sur la route et s'est lancé dans différentes activités riches en adrénaline comme la via ferrata, le kayak de mer ou encore le fat bike en montagne.

«C'est une émission de télé, mais c'est avant tout une aventure dont je vais me souvenir pour le restant de mes jours, dit-il. J'ai vécu mes plus grandes peurs, mais aussi mes plus grandes joies au cours de l'été avec Mika qui s'est avérée une excellente compagne de route.»

Le retour de monsieur Bruno

Grand succès d'Évasion, Les vacances de monsieur Bruno seront aussi de retour au printemps prochain. Les deux pays visités par le globe-trotteur Bruno Blanchet seront l'Éthiopie et le Madagascar.

Entre-temps, l'intégrale de la troisième saison sera présentée en rafale durant le temps des Fêtes. Pour consulter l'horaire de la chaîne: evasion.tv.