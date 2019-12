Quand la platitude de ta vie te saute en pleine face

Je suis mariée depuis 25 ans et j’ai toujours pensé que je menais une existence de reine, vu que je n’avais jamais eu de vrais problèmes de couple, que mes enfants aiment l’école et y performent très bien. J’ai tout pour être heureuse, et pourtant je ne le suis pas. J’aimerais que mon mari me fasse des surprises, qu’il m’emmène en voyage, qu’il me sorte au restaurant sur l’inspiration du moment. Mais il ne fait jamais rien de tout ça.

Son plus grand bonheur consiste à s’asseoir devant la télé pour manger des chips et boire un coke avec nos deux filles de 13 et 15 ans collées sur nous. Si je veux faire des changements dans la maison, il faut que je les initie et que je les planifie si je veux qu’ils se produisent. Pareil si je veux faire une sortie spécifique. C’est toujours moi qui sers de moteur, sinon notre vie resterait au point mort.

Il ne refuse jamais ce que je propose et se montre ouvert à payer quand il faut le faire, mais j’en ai marre d’être celle par qui tout arrive. J’aimerais me faire surprendre, mais il en est incapable. Comment faire pour réveiller l’homme d’action en lui ?

Une femme

Dans la vie, il y a des acteurs et des spectateurs, et votre mari fait de toute évidence partie de la seconde catégorie. Comme ça dure depuis 25 ans, il y a bien peu de chances que ça change. Mais si vous vous attardiez plutôt à ses points positifs, comme le fait qu’il ne rechigne jamais à faire ce que vous proposez ni à payer pour, est-ce que ça ne compenserait pas ce qui lui manque sur le plan de l’initiative ?