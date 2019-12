Rapport du vérificateur sur le tramway de Québec: la baisse du budget dédié aux imprévus critiquée

L’administration Labeaume a réduit de 145 millions $ son bas de laine pour faire face aux imprévus du projet de réseau structurant de transport en commun (RSTC), ce que le vérificateur général de la Ville de Québec juge risqué.

Le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, s’est penché sur le projet de RSTC et il s’est intéressé à la gouvernance, à la gestion de risques, à l’estimation des coûts et à la communication avec les parties prenantes. Dans son rapport déposé mardi, il a identifié des baisses notables dans les sommes prévues pour la contingence et la gestion des risques.

Entre mars et décembre 2019, les réserves pour contingence et risques ont en effet diminué de 145 millions $. Elles sont passées de 626 à 481 millions $. Le vérificateur sourcille en constatant cet état de fait. «Considérant que les estimations n’ont pas gagné en fiabilité au point de justifier une telle diminution de ces deux provisions, il conclut qu’il y a un risque qui nécessite une surveillance étroite», écrit-il dans son rapport.

Plus encore, il estime que les montants prévus pour faire face aux imprévus (risque et contingence) sont «minimaux à ce stade-ci».

Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait pourtant fait valoir il y a quelques mois que l’augmentation de la grande enveloppe réservée aux imprévus et à l’inflation était «une super bonne nouvelle». Celle-ci était en effet passée de 530 à 712 millions $ entre mars 2018 et décembre 2019. «Il y a 180 millions de plus dans les réserves. Je cherche la mauvaise nouvelle, je ne la trouve pas. Moi, j’ai 712M$ de réserve et je suis très heureux de ça», avait-il affirmé.

Le rapport révèle cependant que cette enveloppe a fait un bond en mars 2019. Elle se chiffrait alors à 916 millions $, pour être ensuite réduite à 712 millions $; les risques, la contingence et l’inflation ont alors été revus à la baisse.

Mardi, le maire n’avait pas réagi au rapport du vérificateur. La veille, cependant, il avait laissé entendre qu’il était en accord avec les conclusions. «D’avance, je vous dis qu’on est complètement d’accord avec lui. Ça va bien.»

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée

