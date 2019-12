Roussel inspiré par Burrows

VANCOUVER | Blessé à un genou, Antoine Roussel a patienté jusqu’au 29e match de la saison avant d’endosser l’uniforme des Canucks pour la première fois. À son retour au jeu, le hasard avait bien fait les choses.

Le 3 décembre, les Canucks recevaient les Sénateurs d’Ottawa au Rogers Arena. C’était aussi la soirée hommage à Alexandre Burrows, où les Canucks lui ont fait une place dans leur anneau d’honneur.

« Sa grosse face »

Roussel a salué son bon ami en marquant un but dans un gain de 5 à 2 contre les Sénateurs. Après son but, il a pointé en direction de la photo de Burrows dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

« Oui, je voulais lui rendre hommage, a dit Roussel. Il a maintenant sa place dans l’anneau d’honneur. Je vois sa grosse face qui est en haut et je sais qu’il me regarde à tous nos matchs. Je n’ai pas le choix de sortir de bons matchs. Je ne peux pas le regarder quand ça ne va pas bien.

« Alex m’a beaucoup inspiré, a-t-il continué. Quand j’étais plus jeune, il était une idole. Je le regardais beaucoup. J’ai fini par m’entraîner avec lui et il est devenu un très bon ami. C’est un mentor pour moi et une personne exceptionnelle. Le Canadien a fait toute une acquisition en l’ajoutant à son groupe d’entraîneurs avec le Rocket. »

Roussel n’a jamais partagé le même vestiaire que Burrows avec les Canucks, mais il a beaucoup modelé son style de jeu sur celui de l’ancien attaquant. À l’image de Burrows, il est l’une des bonnes pestes de la LNH.

Le bonheur de Benn

Le 1er juillet dernier, Jordie Benn a écrit son nom au bas d’un pacte de deux ans et 4 millions $ avec les Canucks. Après un peu plus de deux ans avec le Canadien, Benn a opté pour un retour à la maison.

« Je l’ai déjà dit, mais c’était une occasion unique pour moi, a rappelé le défenseur de 32 ans. J’ai grandi comme partisan des Canucks. Je suis près de la maison et je peux maintenant voir mes nièces souvent.

« C’est cool de jouer pour l’équipe de mon enfance. Je vais pouvoir aller à la maison à Noël pour la première fois en 12 ans, alors c’est pas mal agréable. »

Malgré son départ de Montréal, Benn n’a pas complètement coupé les ponts avec son ancienne équipe.

« Je suis encore l’équipe. J’ai lié de belles amitiés avec les gars là-bas, je reste en contact avec la plupart d’entre eux, je suis les gars sur Instagram, je suis leurs affaires. Je m’ennuie de Montréal, je m’ennuie des gars, mais la maison, c’est la maison. »