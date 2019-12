[SONDAGE] Quel est votre concert le plus marquant de la décennie à Québec?

Metallica, Céline, les Rolling Stones: les plus grandes stars de la planète sont passées par Québec au cours de la décennie qui s’achève. Qui a donné le concert le plus marquant? C’est à vous de juger.

Afin de bien prendre le pouls de ses lecteurs, Le Journal a procédé à une première sélection de 25 concerts. Essentiellement, nous avons visé les grands rassemblements, les artistes qui ont fait courir les plus grosses foules, les spectacles qui ont créé l’événement, ceux dont a parlé longtemps avant et dont on se souvient encore.

La décennie 2010 a été celle de l’abondance. Galvanisés par le retentissant succès du concert historique de Paul McCartney sur les plaines d’Abraham lors des fêtes du 400e, en 2008, les programmateurs de spectacles ont vu grand. Aucune vedette n’était trop grosse pour Québec.

Alors, quel est ce spectacle qui, pour vous, aura le plus marqué les années 2010? C’est l’heure de voter. Et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à expliquer votre choix.

Le résultat de ce coup de sonde – pas du tout scientifique, nous tenons à le préciser – fera l’objet d’un reportage dans nos pages au cours des prochains jours.