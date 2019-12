Un an de prison pour avoir tué sa conjointe en conduisant «gelé» en textant: «c’est pas cher payé», affirme un avocat

Un avocat de la défense, Vincent Montminy, affirme être «titillé» par le fait que Guillaume Laniel, qui a tué sa copine de 18 ans en conduisant tout en textant après avoir fumé du haschich, consomme toujours.

«Non ce n’est pas très cher payé. Si ça avait été quelqu’un de plus vieux, est-ce que la sentence aurait été plus élevée? Assurément. Il n’a pas d’antécédents, il a des remords. Ça m’a un peu titillé de voir qu’il consommait toujours du cannabis», a affirmé Me Montminy à l’émission Franchement dit, à QUB radio, mardi.

Ce dernier se demande d’ailleurs si le message est passé, rappelant qu’il a causé le décès de sa conjointe et qu’il a «quand même ruiné [sa] vie».

Lundi, le juge Joey Dubois a infligé 12 mois de détention à Guillaume Laniel, âgé aujourd’hui de 23 ans, pour avoir tué sa copine de 18 ans, Jo-Anny Lauzon, en conduisant avec son cellulaire à la main après avoir consommé du haschich.

«Pour moi, être juge, ça aurait accroché qu’il n’ait pas saisi l’ampleur de son comportement négatif par la consommation. Il a fait une thérapie, il a arrêté de consommer des drogues [dures], mais on se rappelle qu’il a causé ces actes-là alors qu’il avait consommé du cannabis. Bien, me semble, le message est clair, arrête de consommer du cannabis», a ajouté l’avocat de la défense.

L’impact fatal est survenu le 17 décembre 2015, à Les Cèdres, en Montérégie alors que la voiture de Laniel a percuté de plein fouet un semi-remorque immobilisé en bordure du boulevard de la Cité-des-Jeunes. Juste avant l’impact, Laniel avait envoyé quatre textos dans les six secondes.

«Ce petit gars-là qui a maintenant 23-24 ans, il va la voir passer sa détention, il va voir passer son interdiction de conduire [de trois ans], mais est-ce que c’est suffisant par exemple? Je me mets à la place de la famille de la victime, eux ils ont perdu pour pas mal plus qu’un an, ils ont perdu pour pas mal plus que trois ans, ils ont perdu pour toujours», a ajouté Me Vincent Montminy.