Un Beu-Bye qui est à sa place

L’équipe du Beu-Bye a eu une excellente idée en décidant de s’installer à l’Impérial Bell. La sixième édition de cette revue de l’année humoristique se déploie de belle façon dans une formule cabaret.

Avec des tables, des tabourets et un bar ouvert durant toute la représentation, l’ensemble est plus convivial qu’une salle de théâtre conventionnelle.

À l’affiche jusqu’au 29 décembre, le Beu-Bye 19 témoigne en sketches, en chansons et en musique d’une année où il s’est passé énormément de choses.

Les élections fédérales, le troisième lien, Greta Thunberg, la fraude chez Desjardins, l’Halloween reportée, le « blackface » de Justin Trudeau et l’incendie qui a ravagé Notre-Dame-de-Paris.

On a même réussi, lors de la première à faire un clin d’œil à la démission d’Andrew Scheer qui venait de survenir.

Les numéros musicaux ont pris beaucoup d’ampleur cette année avec sept comédiens qui chantent et le retour des musiciens Philippe Grant, Simon Guay et Gabriel Morin-Béland.

La présence de Mélissa Bédard et Nicolas Drolet ajoute beaucoup de tonus aux numéros musicaux et aux parodies chantées.

Des lignes chantées où les mots se perdent, parfois, à travers la musique. Il s’agissait d’un soir de première dans une toute nouvelle salle et il y aura certainement des ajustements.

Divertissant et sympathique

Lucien Ratio et son équipe de comédiens-chanteurs, constituée de Mélissa Bédard, Ariane Bellavance-Fafard, Jean-Philippe Côté, Nicolas Drolet, Philippe Durocher, Nicolas Létourneau et Monika Pilon, livrent la marchandise.

Le Beu-Bye est un spectacle exigeant avec une succession rapide de numéros, des comédiens qui modifient leur voix et des changements de costumes. Ça roule.

Comme dans toutes les revues humoristiques, on retrouve de très bons numéros et des segments plus inégaux.

L’équipe de comédiens fait tous ses efforts et se donne à 100 %. Et ça, c’est présent tout au long de l’heure et demie du Beu-Bye 19, avec des parodies, des folies, de belles trouvailles et des moments déjantés. Ce qui, mis ensemble, devient un spectacle très divertissant et fort sympathique.