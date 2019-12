Un faussaire fauché fait face à la prison

TROIS-RIVIÈRES | Un Trifluvien de 27 ans qui envoyait des faux billets de 20 $ et de la cocaïne par la poste jusqu’en Australie pourrait passer les sept prochaines années derrière les barreaux.

« Je n’ai plus rien », a laissé tomber celui qui imprimait de l’argent, Philippe Nérin, lors des représentations sur la peine à lui imposer, mardi.

Nérin a plaidé coupable le 31 octobre, notamment à des accusations de fabrication et d’exportation de monnaie contrefaite, en plus de trafic, exportation de cocaïne et de fraude. La Couronne réclame sept ans de prison, tandis que la défense en demande cinq.

Photo courtoisie Philippe Nérin

Faussaire

Le faussaire vit maintenant de l’aide sociale, demeure chez son père et utilise une voiture empruntée à un ami, ce qui est loin de l’époque où il roulait en Mercedes noire. En liberté jusqu’à la fin des procédures, il prendra le chemin du pénitencier au retour des Fêtes.

La Sûreté du Québec l’a arrêté chez lui le 7 février dernier, deux jours après avoir découvert des retailles de billets ratés dans ses poubelles. Il y avait aussi des étiquettes d’envois postaux avec des adresses du Canada, d’Australie, de France et d’Écosse.

Grosses trouvailles

Derrière sa porte de garage à Trois-Rivières trônait une grosse imprimante qui servait à fabriquer des faux billets. Il avait assez de matériel chez lui pour produire un demi-million de dollars.

Sur place, 258 faux billets de 20 $ ont été saisis, en plus de 64,33 grammes de cocaïne et cinq imprimantes. La police est aussi repartie avec sa rutilante Mercedes 2013, en plus de plusieurs cellulaires contenant des vidéos et photos incriminantes.

Il était aussi en possession de pièces d’identité contrefaites et d’informations personnelles. Le jour de son arrestation, il venait d’ailleurs de se procurer sur internet 97 profils de données personnelles contenant noms, adresses, et numéros de carte de crédit.

L’accusé a raconté mardi qu’à l’époque des délits, sa consommation de cocaïne et son problème de jeu pouvaient lui coûter jusqu’à 20 000 $ par mois.

Il affirme par ailleurs être maintenant sobre et avoir réfléchi à ses comportements nuisibles.

« Je vais prendre le chemin le plus facile, avec le plus de conséquences, malheureusement », a-t-il lâché, penaud.

Il a par ailleurs admis qu’il s’est « carrément foutu » de la sentence de 45 mois dont il a écopé en Ontario en 2015, pour diverses fraudes.

La prison lui a nui

« Je n’ai pas vraiment appris de cette sentence. Je me suis réveillé là, malheureusement », a-t-il avoué.

Il avait par ailleurs profité de son incarcération en Ontario pour apprendre l’anglais, ce qui lui a permis de commander du matériel de Chine lors de ses derniers délits.

« Je suis désolé de dire ça, mais le système carcéral a bonifié les capacités criminelles de monsieur », a souligné le procureur de la Couronne, Julien Beauchamp-Laliberté.

La preuve démontre que le faussaire a fait 199 envois de faux billets et de cocaïne sur une période d’environ deux mois et demi, soit du 20 novembre 2018 jusqu’à son arrestation. Sa conjointe de l’époque, Paméla Bellemare, est coaccusée dans cette affaire.

► La GRC a été en mesure de récupérer pour 150 000 $ de billets reliés à Nérin à travers huit provinces et territoires canadiens dans les derniers mois.

► La juge Guylaine Tremblay doit rendre sa décision le 14 janvier.