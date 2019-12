Un guerrier dans la NCAA

SYRACUSE | Jim Boeheim est convaincu que l’Orange de Syracuse a réussi un véritable vol en mettant la main sur le Montréalais Quincy Guerrier.

« S’il avait évolué aux États-Unis, il se serait retrouvé dans le top 30 ou 40 des meilleurs espoirs, affirme le légendaire entraîneur-chef de l’Orange. En raison de son âge [20 ans], il est de beaucoup en avance sur le plan physique sur la majorité des recrues. C’est un joueur spécial qui doit continuer d’apprendre à utiliser sa force physique. Il possède un grand potentiel. Il a autant de talent que les autres joueurs ici et il reste à déterminer combien de temps va durer sa période d’adaptation. »

Après deux saisons avec l’Académie de basketball de Thetford Mines, Guerrier a porté les couleurs des Filons pendant ses trois ans au niveau collégial. Il a aussi participé à des ligues estivales qui l’ont fait connaître auprès des programmes de la NCAA.

« Bon tireur »

Entraîneur-chef associé et responsable du recrutement, Adrian Autry a découvert Guerrier à l’été 2017. « Son film m’avait jeté par terre, illustre-t-il. C’est de cette façon que j’ai découvert Quincy. À l’été 2017, il jouait bien, mais il ne dominait pas. D’autres équipes l’avaient remarqué, mais elles ne réalisaient pas jusqu’à quel point il serait bon. C’était un bon tireur, mais il est devenu très bon à l’été 2018. En septembre 2018, on lui a fait une offre. Il a reçu plusieurs offres [22 au total], mais on avait l’avantage d’avoir bâti une relation depuis longtemps. Il connaissait et appréciait Syracuse. Il connaissait bien le Montréalais Kris Joseph qui est un ancien de Syracuse. »

L’été dernier à Montréal, Guerrier s’est entraîné à quelques reprises avec Joseph qui a porté les couleurs des Celtics de Boston et des Nets de Brooklyn avant d’évoluer en Europe.

Autry croit que Guerrier aura un impact important dès sa première saison, même s’il a connu des hauts et des bas depuis le début de l’année à l’instar de l’équipe. « En raison de ses habiletés de tireur et de son gabarit, il est difficile à couvrir, explique-t-il. Sa polyvalence lui permet d’attaquer le panier face à un plus petit joueur et de marquer de l’intérieur ou de tirer face à un joueur plus grand, mais qui ne possède pas ses habiletés. Contrairement à l’école secondaire, tu n’auras pas 25 occasions de tirer pendant un match et tu dois être efficace. Les très bons joueurs obtiennent 10 tirs. C’est le message que je lui répète constamment. »

La NBA dès l’an prochain ?

À l’instar du garde montréalais Luguentz Dort qui a connu une excellente première saison l’an dernier avec les Sun Devils d’Arizona State, ce qui lui a valu le titre de recrue par excellence dans le PAC-12, et qui a fait le saut chez les pros dès cette année avec le Thunder d’Oklahoma City après des débuts dans la G-League avec le Blue, Guerrier pourrait-il atteindre la NBA après une seule campagne dans la NCAA ?

« Dans mon choix d’université, j’ai choisi Syracuse parce que j’estime que la Conférence ACC est la meilleure pour que je puisse atteindre le prochain niveau, souligne Guerrier. Il y a toujours entre 25 et 30 joueurs de l’ACC sur les 60 qui sont choisis dans le repêchage chaque année. Pour le moment, je me concentre sur la NCAA, sinon ça pourrait me jouer dans la tête. Je veux gagner un titre du ACC, ce qui n’a jamais été fait à Syracuse, et remporter un titre national comme Carmelo Anthony l’a fait en 2003.

« Si l’opportunité se présente, c’est certain que je vais mettre mon nom dans le repêchage, de poursuivre l’ancien coéquipier de RJ Barrett avec l’équipe canadienne des moins de 17 ans au championnat mondial en 2016. Plus loin on va se rendre, meilleures seront mes chances de me faire voir par les recruteurs. »

Un vol nolisé à Thetford Mines

Photo courtoisie, Syracuse University Athletic

L’Orange tenait beaucoup à Quincy Guerrier et n’a pas lésiné sur les moyens.

L’entraîneur-chef Jim Boeheim et son bras droit Adrian Autry ont pris un vol nolisé de Syracuse à Thetford Mines pour rencontrer l’ailier montréalais dans l’espoir qu’il s’engage avec leur programme.

Deux oranges

Guerrier avait déjà reçu une offre formelle de l’Orange avant la visite de la mi-octobre 2018, mais il n’avait pas encore arrêté son choix. Les deux entraîneurs tenaient à le voir en personne de nouveau avant qu’il rende sa décision. Principal recruteur de Guerrier, Autry s’était déjà pointé à Thetford Mines.

Boeheim et Autry ont eu droit à une belle surprise. « J’ai sorti deux oranges de mon sac et je les ai données aux entraîneurs pour confirmer ma décision, raconte Guerrier pas peu fier de sa mise en scène. Quand ils ont réalisé que je m’engageais, ils m’ont serré dans leurs bras. Ce fut un beau moment. »

Ce déplacement en vol nolisé valait le coup. « On roule beaucoup et on vole peu, mais c’était important d’aller à Thetford Mines pour voir Quincy en personne, souligne Boeheim. Ce fut une bonne surprise quand il a sorti les oranges pour confirmer son choix. Ce fut un bon investissement d’aller le voir en avion. »

Annonce le 31 octobre

Après 20 minutes à Thetford Mines, les deux entraîneurs sont retournés à Syracuse le cœur léger, mais ils ont gardé le silence pendant deux semaines à la demande de Guerrier.

« Après avoir réduit mon choix à trois équipes (Syracuse, Illinois et Oregon), j’avais prévu annoncer la nouvelle publiquement à RDS le 31 octobre à la demie d’un match de la NBA, et c’est ce que j’ai fait, rappelle-t-il. J’ai beaucoup de respect pour coach Boeheim qui est dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NCAA. Je prends au sérieux tout ce qu’il me dit. Même quand il est fâché après moi, je sais que tout ce qu’il me dit, c’est pour mon bien. »

« J’ai pensé quitter »

Photo courtoisie, Syracuse University Athletic

Le passage de cinq ans de Quincy Guerrier à Thetford Mines a été déterminant dans son ascension vers l’un des très bons programmes de la NCAA, mais il a aussi été parsemé d’embûches et de remises en question.

« À ma première année, je pleurais tellement c’était difficile, confie l’ailier de 6 pi 7 po et 220 livres. C’était difficile mentalement et c’était la première fois que j’étais séparé de ma mère. J’ai pensé quitter. Je pensais à ma mère, et tous les efforts et investissements qu’elle avait faits pour moi et je me suis dit que je n’avais pas le choix d’aller jusqu’au bout. Je n’ai aucun regret d’avoir continué même si l’entraînement était tellement exigeant.

« Armel [Mampouya] a été mon premier entraîneur et c’est lui qui m’a fait comprendre que j’avais le talent pour évoluer dans la NCAA et qui m’a donné confiance, de poursuivre Guerrier. Il a vraiment été dur avec moi pour me permettre de me développer. À l’origine, c’est Igor Rwigema qui m’avait recruté à Thetford Mines, mais il a quitté un an après mon arrivée pour des raisons de santé. Ibrahim [Appiah] a aussi joué un rôle important. »

Baptême en Italie

Les sirènes américaines se sont fait entendre après qu’il eut obtenu son diplôme d’études secondaires. « Après mon 5e secondaire, j’ai reçu des offres d’écoles préparatoires américaines qui voulaient que je m’en aille aux États-Unis, mais j’étais habité par un sentiment de loyauté envers Thetford Mines parce que ce sont eux qui m’avaient formé, de poursuivre Guerrier. Je voulais être un des premiers à atteindre un programme important de la NCAA en partant du Québec et en ne passant pas par les États-Unis. »

Débarqué à Syracuse dès le mois de mai, Guerrier a vécu son baptême lors d’une tournée estivale en Italie où il fut la seule recrue à évoluer comme partant à chaque partie.

« Quand je suis arrivé à Syracuse, je me suis dirigé directement au gymnase au lieu d’aller m’installer à mon appartement, raconte-t-il. J’attendais ce moment depuis tellement longtemps et je ne voulais pas perdre une minute. Le plan initial était de rentrer en janvier, mais ce fut plus long en raison de mon statut d’étudiant international. Tous les entraîneurs me disaient que j’étais le gars qui travaillait le plus fort. En Italie, j’ai vraiment gagné la confiance des entraîneurs. »

Depuis le début de la saison, Guerrier est l’un des six joueurs de l’Orange qui a participé aux 10 rencontres au sein d’un alignement où l’on ne retrouve aucun joueur de 4e année et cinq recrues. Il a conservé une moyenne de 5,8 points et 4,8 rebonds par partie.