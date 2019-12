Un incontournable de l’hiver

La 6e présentation de la Grande Fête Hivernale sur la Terrasse Dufferin se tiendra les 21 et 22 décembre juste à temps pour l’arrivée de l’hiver. Au programme, comme le veut la tradition, l’ouverture officielle de la fameuse glissoire historique et des animations gratuites qui seront offertes de 10 h à 16 h. Renseignements et coûts au https://www.au1884.ca .

L’Ordre de la rose blanche

Photo courtoisie

La direction de Polytechnique Montréal a décerné, 30 ans après le drame du 6 décembre 1989, l’Ordre de la rose blanche à Édith Ducharme, 23 ans, diplômée en génie physique de l’Université Laval. Il est assorti d’une bourse de 30 000 $ et est décerné annuellement à une étudiante canadienne en génie qui désire poursuivre ses études aux cycles supérieurs dans ce domaine, au Canada ou ailleurs dans le monde. Édith Ducharme s’est inscrite cette année à Polytechnique pour faire une maîtrise recherche en génie physique. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Provost, survivante du 6 décembre 1989 et marraine de l’Ordre de la rose blanche ; Édith Ducharme, 5e lauréate de l’Ordre de la rose blanche ; Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du CA de Polytechnique Montréal, présidente du jury de l’Ordre de la rose blanche et marraine de l’Ordre de la rose blanche, et Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.

Noël magique du Petit Blanchon

Photo courtoisie

250 enfants, issus de familles défavorisées de la région de Québec, ont participé, le 8 décembre dernier, au 13e Noël des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon. Clowns, spectacle canin, mais surtout, magasinage pour ces enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui avaient le bonheur de choisir eux-mêmes leurs cadeaux d’une valeur de plus de 100 $ dans un magasin de jouets des Galeries de la Capitale. La Fondation Le Petit Blanchon gère sans frais d’administration. Cent pour cent des dons sont investis directement à la réalisation de projets et d’événements en lien avec sa mission, dont cette fête de Noël pour ces enfants pour qui la vie n’a pas jamais fait de cadeaux. De gauche à droite, sur la photo : Guy Boutin, président fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon et président de Trimco Gestion et Courtage Immobilier ; Louis St-Amant, chef de service à la Maison Le Petit Blanchon et Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.

Soirée reconnaissance

Photo courtoisie

Le 28 novembre dernier, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a tenu sa 4e soirée reconnaissance envers ses bénévoles et donateurs afin de les remercier de contribuer à la cause et de soutenir l’Institut. La soirée a rassemblé de nombreuses personnes dont plusieurs médecins, grands philanthropes, donateurs, bénévoles et partenaires qui ont pu assister pour l’occasion à la conférence du Dr Paul Poirier sur l’importance de la prévention et des saines habitudes de vie. Sur la photo, Dr Paul Poirier, cardiologue et responsable du programme de prévention/réadaptation cardiaque à l’Institut et le responsable médical du PPMC, et Josée Giguère, directrice générale - Fondation IUCPQ.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jorge Mario Bergoglio « Pape François » (photo) 266e pape de l’Église catholique, 83 ans... Antoine Leclerc, natif de Charlesbourg, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, 38 ans... Éric Bédard, patineur de vitesse médaillé aux JO de Nagano, Salt Lake City et Turin, 43 ans... Vincent Damphousse, avec le Canadien de 1992 à 1999, 52 ans... André-Philippe Gagnon, fantaisiste et imitateur, 57 ans... Chantal Pary, chanteuse québécoise, 69 ans... Claude McKinnon, fondateur de la Société de guitare Claude McKinnon, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 décembre 2018. Penny Marshall (photo), 75 ans, actrice et réalisatrice américaine... 2016. Walter Hachborn, 95 ans, cofondateur et président des quincailleries et centres de rénovation Home Hardware... 2005. Claude Dionne, 72 ans, bâtisseur des restaurants McDonald de Beauport et de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Théâtre Imax... 2005. Marc Favreau, 76 ans, (Sol) comédien et humoriste.