RHÉAUME, Madeleine



Le 7 décembre 2019 à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Rhéaume, épouse de feu monsieur Jean-Paul Rhéaume. Elle demeurait à Loretteville, native et résidente de Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h , ainsi quede 9h30 à 10h30L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de Lac-Saint-Charles au printemps, sous la direction de la Résidence funéraire Réjean Hamel inc. Elle restera dans le cœur de ses enfants: Mireille (Guylaine Lafrance), Jean (Hélène Melançon), Martin (Line Routhier) et Élise; ses petits-enfants lui manqueront: Marie-Hélène Ouellet (Martin Laforest), Jean-Sébastien Ouellet (Liliana Santos Ramos), Jean-François Rhéaume (Valérie Dubé-Fournier), Priscilla Rhéaume (Dave Lamarre), Maxime Langlais et Simon Langlais (Jessica Barrette); ses arrière-petits-enfants auront réchauffé son cœur: Megan, Charlie et William Laforest ainsi que Jessika et Olivier Rhéaume. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs et frères: feu Georgette Rhéaume (feu Gaspard Lepire), feu Marguerite Rhéaume (feu Paul-Émile Talbot), feu Ludger Rhéaume (Jacqueline Renaud), feu Liliane Rhéaume (feu Jean-Claude Rhéaume), feu Lucienne Rhéaume, feu Aline Rhéaume (Gaston Beaulieu), Lucille Rhéaume (Rodrigue Tremblay) et feu Louis-Philippe Rhéaume (Paulette Bédard); ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Rhéaume: feu Armand, feu Simone, feu Edmond (Jeannine Rhéaume), feu Idola, feu Blandine (feu Paul-René Lachance), feu Noëlla, Jean-Claude (feu Gladys Émond) et Henri (Ginette Kenny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à Isabelle Alacreu du Manoir Lorette pour son dévouement et pour avoir adouci les dernières années de maman, ainsi qu'à la docteure Vicky Plante et à sa résidente Laurence de l'unité de soins palliatifs, pour leur humanité et leur accompagnement offrant une fin de vie honorable et douce aux patients. SVP compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société d'Alzeheimer ou à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires sont disponibles au salon funéraire.