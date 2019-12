MIREAULT, Gilles



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gilles Mireault, époux de madame Josée Perron, fils de feu madame Annette Sauvageau et de feu monsieur Réal Mireault. Il demeurait à Boischatel.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h, de 13 h à 14 h 45,L'inhumation des cendres se fera au cimetière Boischatel à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Josée Perron; ses enfants: Laurence (David Trépanier), François (Frédérique Perron Thomas), Sébastien (Geneviève Bégin); ses petits-enfants: Henri, Aurélie, Roméo et Simone; ses frères et sœurs: Yves (Chantal Dumouchel), France, Sylvain, Marc (Louise Larivière), le bien-aimé de sa mère Léo-Paul Gauthier (feu Annette Sauvageau); ses beaux-parents Armand Perron, Bernadette Hudon; ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne, Mario, Gisèle, Nathalie (Tony Delarosbyl), Caroline (Richard Plante); ses neveux et nièces qu'il considérait comme ses enfants: Sarah-Ève, Henri-Jules, Arthur, Vincent, Nathan, Jean-Philippe, Louis- André, Marc-André, Sandrine, Sonia, Marie-Ève, Valérie, Roxane, Olivier, leur conjoint(e) et leurs enfants; ses oncles, ses tantes, cousins, cousines, collègues et ami(e)s. Gilles tenait à remercier personnellement l'équipe des hématologues, les infirmièr(e)s et tout le personnel du CRCEO, ainsi que les équipes du 8ième étage du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec avec qui il a su tisser des liens significatifs et chaleureux. Merci de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca ou à la Fondation de Centre Jeunesse de Québec, 3035 avenue Maricourt, bureau 105, Québec, Qc, G1W 0E9, 418 266-1019, fondationcjq.com, info@cjq.com ou à la Société de leucémie et lymphome du Canada, 746 rue St-Maurice, bureau 62, Montréal, Québec, H3C 1L5, sllcanada.org,