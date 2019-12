JACQUES, Paul-Emile



À Hôpital St-François D'Assise, le 15 décembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Paul-Emile Jacques, fils de feu Claudia Sergerie et de feu Noël Jacques, époux de feu dame Fernande Beaulieu. Il demeurait à Québec.de 13 h à 14 h.suivi de l'inhumation. Il laisse dans le deuil sa fille Pauline Jacques (Régis Murray); son fils Claude Jacques (Line Fournier); ses petits-enfants : Nancy Girard (Maxime Pouliot), Joannie Jacques et Stéphane Jacques; son arrière-petit-fils Noah Pouliot; sa sœur Rita, ainsi que ses plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8.